TG5, Cesara Buonamici legge titoli errati/ Video: “Scusate, penso di aver sbagliato”

Gaffe di Cesara Buonamici alla conduzione del TG5. La giornalista, volto del telegiornale di Canale 5, ha letto per errore i titoli dei servizi relativi ai giorni precedenti. Un errore chiaramente non imputabile alla conduttrice stessa, che però si è scusata con i telespettatori. “Il nome di Draghi è sulla bocca di tutti, nella conferenza stampa di fine anno…” ha letto la giornalista, mentre in sottofondo scorrevano le immagini di Berlusconi intento a parlare con i media. Dal tono di voce della Buonamici, si intuiva già che qualcosa non quadrasse nel discorso: probabilmente la giornalista si era accorta fin dalle prime parole che i titoli non fossero quelli riferiti alla stessa sera, ma ad una delle puntate precedenti.

“Scusate, penso di aver sbagliato qualcosa…” ha subito dichiarato la Buonamici, non appena si è accorta che quanto stava leggendo non corrispondeva alle immagini che invece stavano passando sulle televisioni degli italiani. Un piccolo errore probabilmente imputabile alla regia e non di certo alla conduttrice stessa, che però si è subito scusata con i telespettatori del telegiornale delle 20:00.

Cesara Buonamici: la piccola gaffe subito protagonista sui social

Non è passata inosservata la piccola gaffe di Cesara Buonamici. I social, come spesso accade, hanno subito ripreso l’errore della giornalista, che in pochissimo tempo è diventato virale. Commenti ironici, battute e tweet con il video stesso della gaffe: come avviene di consueto in casi simili, l’accaduto è stato immediatamente commentato su Twitter.

“Cesara Buonamici che canna il sommario del Tg5, io la amo” scrive Giada. “ADORO CESARA BUONAMICI CHE SBAGLIA A LEGGERE LE NOTIZIE DELLA PRIMA PAGINA” scrive invece una fanpage dedicata alla giornalista. Cristian, invece, fa un paragone con il Tg in onda sulla Rai: “Viste le perle che ci sta regalando il TG1 in questi giorni, non potevano farsi mancare nulla neanche al TG5”. Maurizio, invece, la butta sul ridere facendo ironia su se stesso: “‘Scusate penso di aver sbagliato qualcosa’: sono io quando ripenso agli ultimi due anni della mia vita”. Non sono mancati, però, neppure i commenti di sostegno alla conduttrice: “Cesara, ti perdoniamo solo perché sei tu”, “Cesara, sei brava comunque”. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.

"Vabé" Dal Tg5 Ore 20 del 4 gennaio 2022. pic.twitter.com/8PRC5z0DP4 — LALLERO (@see_lallero) January 4, 2022





