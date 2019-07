The Astronaut Wives Club/ Anticipazioni 8 luglio 2019: ecco la serie sull’allunaggio

THE ASTRONAUT WIVES CLUB, ANTICIPAZIONI DELL’8 LUGLIO 2019: LA SERIE TV

La7 farà un grande omaggio al cinquantesimo anniversario dallo sbarco dell’uomo sulla Luna, trasmettendo nella sua prima serata di oggi, lunedì 8 luglio 2019, la miniserie The Astronaut Wives Club. Andranno in onda i primi quattro episodi in prima visione assoluta. Firmato da Stephanie Savage per conto del network americano ABC, la trama dello show si basa sul libro scritto da Lily Koppel dal titolo omonimo. Nonostante il debutto promettente, purtroppo la serie è stata cancellata dall’emittente madre subito dopo la trasmissione della prima stagione. Mancano pochi giorni a quel 20 luglio che rievocherà il successo della missione Apollo 11 del ’69. Il piccolo schermo italiano premia così l’attività della NASA ed i due straordinari astronauti Buzz Aldrin e Neil Armstrong, i primi a superare i confini del conosciuto e lasciare la loro impronta nella storia mondiale. La storia dello show verrà ambientata proprio negli anni Sessanta, quando il Paese è alle prese con una svolta epocale e con la nascita del Programma Mercury. Nei dieci episodi totali, seguiremo da vicino le storie degli eroi che parteciperanno alla prima missione americana per l’invio degli uomini attorno all’orbita terrestre. Non si parlerà tanto delle operazioni pratiche e scientifiche, ma dell’effetto che la partecipazione al Mercury program produrrà sugli astronauti e sulle rispettive famiglie. In particolare la reazione delle compagne e mogli, per un punto di vista tutto al femminile. Nel cast troviamo JoAnna Garcia Swisher per il personaggio di Betty Grissom; Yvonne Strahovsky per quello di Rene Carpenter; Odette Annable nei panni di Trudy Cooper; Dominique McElligott per interpretare Louise Shepard; Erin Cummings darà il volto a Marge Slayton; mentre Azure Parsons interpreterà Annie Glenn e Zoe Boyle indosserà i panni di Jo Schirra. Naturalmente avremo modo di osservare da vicino le loro dolci metà, grazie alla presenza di atori come Desmond Harrington; Bret Harrison; Joel Johnstone; Sam Reid, Aaron McCusker; Kenneth Mitchell e Wilson Bethel.

EPISODIO 1 – La NASA decide di assoldare sette uomini perché possano andare nello spazio. Le mogli, che fino a quel momento sono riuscite a proteggere la loro vita coniugale, sono costrette ad affrontare una trasformazione radicale. Durante una festa in loro onore, il giornale Life chiederà infatti a Max Kaplan si convincere le mogli a parlare delle loro storie: la pubblicità di questo momento fatidico sembra importante per il Presidente Kennedy e soprattutto per sconfiggere la Russia prima che porti a casa una vittoria.

EPISODIO 2 – Annie aiuta Betty a comprare un vestito per il ancio di Gus, mentre cerca di domare la propria balbuzie. L’argomento viene affrontato anche dal marito John, che assicurerà a Duncan come la donna riuscirà a conquistare l’America ed avere il controllo totale del problema. Il maltempo tuttavia causa uno slittamento del lancio ed Annie impedisce alla LBJ si portare le telecamere in casa sua, ricevendo il supporto del marito e delle altre mogli.

EPISODIO 3 – Marge scopre che in realtà la NASA ha bloccato il lancio del marito per via di un difetto cardiaco. Deke accuserà invece John di essere colpevole dell’evento. Al suo posto verrà convocato Scott, ma René non si presta al gioco della stampa che la vorrebbe preoccupata per l’esito del lancio. I giornali infatti entrano nel caos e questo spinge Duncan a chiedere a René di imitare Annie, rimanendo in silenzio. L’unico modo per evitare uno scandalo è che la donna si unisca alle altre mogli per andare in chiesa.

EPISODIO 4 – Deke fa un pallido tentativo per riconquistare i suoi privilegi ed affronta una dieta drastica per migliorare le sue condizioni di salute. Marge invece vorrebbe che il marito si facesse visitare dal cardiologo del vice presidente Johnson. Data l’opposizione degli altri astronauti, Deke viene nominato capo dell’equipaggio Gemini. Intanto, Jo cerca di adattarsi alla nuova realtà, ma presto dovrà tornare dalle altre mogli per chiedere il loro perdono.



