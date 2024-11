Anticipazioni The Bad Guy, puntata del 13 novembre 2024: Salvatore Tracina uccide il figlio

Dopo essere stato incastrato ed accusato di essere un Boss di Cosa Nostra, il PM Nino Scotellaro per dimostrare la verità si finge morto e, con una nuova identità: quella del Boss Balduccia Remora si infiltra in una cosca di Cosa Nostra per attuare la sua vendetta, incastrare i veri criminali e dimostrare la sua innocenza. E le anticipazioni The Bad Guy della puntata di oggi, 13 novembre 2024, svelano che Nino Scotellaro proseguirà la sua vendetta. L’episodio, dal titolo, Tu quoque… e si apre con Salvatore ed Enzuccio Tracina con la moglie e Scotellaro, adesso Remora, nel loro quartier generale.

I vari personaggi si ritrovano nel parco acquatico Wowterworld, mentre il piccolo Marianuccio si trova ancora nelle mani dei Suro. Enzuccio, per salvare la vita del figlio Marianuccio ed ottenerne il rilascio si accorderà con Cataldo Palamita per effettuare uno scambio: il piccolo al posto del padre Trancina. Il piano tuttavia fallirà e si trasformerà in una vera e propria carneficina, gli uomini di Palamita cercheranno di fare irruzione nel locale e invece verranno fatti saltare in aria da Salvatore Tancina e quest’ultimo compreso di essere stato tradito e venduto dal figlio Enzuccio lo ucciderà a sangue freddo sgozzandolo. Ed infine Trancina e Scodellaro riusciranno a fuggire a bordo di un furgone.

The Bad Guy, anticipazioni puntata di oggi: Colapesce e Dimartino guest stars

Le anticipazioni The Bad Guy della terza puntata in onda oggi svelano che nella fiction di Prime Video trasmessa da Rai2 non mancano le guest star e se nella prima puntata sono stati presenti Andrea Purgatori ed Enrico Mentana nei panni di loro stessi nella terza puntata in onda questa sera, mercoledì 13 novembre, avranno un ruolo anche Colapesce e Dimartino, nei panni di loro stessi e Tess Masazza che invece sarà l’animatrice del Wowterworl.

Per quanto riguarda il cast, invece, il protagonista assoluto Nino Scotellaro/ Balduccio Remora è interpretato da Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi, invece, impersona l’avvocatessa e moglie del PM Luvi mentre Selena Caramazza è la sorella Leonarda Scotellaro, Vincenzo Pirrotta è Salvatore Tracina, Antonio Catania interpreta Mariano Suro.

The Bad Guy, quando va in onda e in diretta streaming

La fiction di Rai2 The Bad Guy è composta da sei episodi che verranno trasmessi uno in ogni puntata. Svelate tutte le anticipazioni non resta che ricordare la terza puntata andrà in onda oggi in seconda serata su Rai2, a partire dalle 22.35 circa (subito dopo un’altra serie di successo Stucky), è possibile seguire le puntata anche in diretta streaming sul sito di Raiplay mentre dopo la messa in onda tutti gli episodi restano sul catalogo sempre consultabili.