THE BOURNE SUPREMACY/ Su Rete 4 il film della saga, grande successo al botteghino

The Bourne Supremacy scorre, la saga è ben congegnata e non soffre mai di debolezza anche dopo cinque pellicole. In questo secondo episodio tutto gira particolarmente bene e anche senza ricevere nessun premio l’incasso è stato quasi triplo rispetto alle spese sostenute per girare il lungometraggio. Regista di questa pellicola è il cineasta britannico Paul Greengrass, regista che sia al cinema che su piccolo schermo ha riscosso diversi successi con titoli amati anche dal nostro pubblico. Tra questi ricordiamo ‘La teoria del volo’, ‘The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo’ e lo spin off che vi abbiamo anticipato in apertura ‘Jason Bourne’, ma non dobbiamo dimenticare anche ‘Captain Phillips – Attacco in mare aperto’, un’avventura che vede Tom Hanks protagonista o ‘Green Zone’ ancora una volta dirigendo Matt Damon.

The Bourne Supremacy, film di Rete 4 ispirato dal romanzo di Robert Ludlum ‘Doppio inganno’

The Bourne Supremacy va in onda su Rete 4 oggi, 28 dicembre 2021, a partire dalle ore 21,30. Si tratta del secondo film di una saga sull’agente spia Jason Bourne, saga che comprende quattro film e uno spin off, tutti ispirati dal romanzo di Robert Ludlum ‘Doppio inganno’. I

l ruolo di Jason è appunto affidato a Matt Damon, attore di ottime qualità che non ha mai ricevuto però il premio ambito, l’Oscar, nominato in questo award come attore per ‘Will Hunting – Genio ribelle. Al suo fianco troviamo anche Franka Potente, apprezzata co protagonista in ‘Che – L’argentino’ e ‘Che – Guerriglia’.

The Bourne Supremacy, la trama del film: isolarsi per ricostruire

E ora andiamo a leggere la trama di The Bourne Supremacy. Jason Bourne sta cercando di ricostruire la sua vita e necessita di isolarsi dal mondo. Per questo motivo, in apertura del film, lo troviamo a Goa, in India, luogo ideale per trovare se stessi.

L’azione si svolge però a Berlino dove l’agente Pamela Landy, vice direttore CIA, scopre una fuga di notizie all’interno dell’agenzia di spionaggio che dirige, in particolare i ‘file Neski’, un delicato sistema software che contiene informazioni vitali per il mondo.

Occorre quindi in azione un agente in grado di muoversi solitario e non compromesso con CIA o altre agenzie di spionaggio, quindi Jason Bourne è l’uomo scelto per questa missione, ovviamente. Dal momento nel quale Bourne lascia l’India alla risoluzione del mistero, l’avventura è ricca di colpi di scena nei quali nessuno può fidarsi di nessuno.

