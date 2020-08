The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca/ Su Rete 4 il film con Forest Whitaker

The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca va in onda oggi, 27 agosto 2020, sulle frequenze di Rete 4 a partire dalle ore 21.25. Si tratta di una pellicola riflessiva, brillante ma drammatica, una biografia ben diretta ed interpretata prodotta dalle case Laura Ziskin Productions, Salloway Rubenstein Productions, Windy Hill Pictures nel 2013,'(The Butler)’, film diretto dal regista afroamericano di Philadelphia Lee Daniels, pochi film e qualche produzione, ma il tutto di qualità, per un cineasta ancora giovane che potrà in futuro riservarci ancora molte conferme e non solo sorprese.

Lee Daniels fu regista di ‘Shadowboxer’ con Cuba Gooding Jr., ‘Preciois’ qualche anno dopo, dirigendo una fantastica Gabourey Sidibe, quindi regista afroamericano che scrive il cinema per la gente di colore, ma con storie particolari, intense, non una brutta copia di Spike Lee, assolutamente no.

In ‘The butler – un maggiordomo alla casa bianca ‘ il protagonista assoluto è Forest Whitaker che meriterebbe ore solo per descrivere una filmografia che si avvale di successi come ‘Bird’ di Clint Eastwood, ‘La moglie del soldato’ accanto a Stephen Rea, ‘Platoon’ di Oliver Stone, ‘Good morning Vietnam’ assieme a Robin Williams, ‘Ghost Dog – Il codice del samurai’ diretto da Jim Jarmush, oppure quel film con il quale, finalmente dopo tanti successi, vinse l’Oscar, ‘L’ultimo re di Scozia’.

Al suo fianco troviamo un’altra leggenda vivente del cinema di colore, Oprah Winfrey, attrice, conduttrice televisiva di successo, filantropa, attivista dei diritti civili del suo popolo, una donna che ha carattere, grinta, carisma e che non sfigura affatto davanti alle telecamere. Cuba Gooding Jr. è il terzo asso di un trittico del cinema di colore che in questi attori si esalta con classe e grande professionalità. Lanny Kravitz conclude il poker.

The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca, la trama del film

‘The Butler – un maggiordomo alla casa bianca’, racconta le vicende autentiche (il film è una biografia) di Eugene Allen, per oltre trent’anni maggiordomo nel Palazzo di potere più importante al mondo: la Casa Bianca. In trent’anni di carriera e professionalità, Eugene Allen ha visto succedersi Presidenti, ha visto l’America toccare il fondo morale e le vette civili, ha visto la sua gente maltrattata poi risorta sotto i movimenti per i diritti civili, ha subito umiliazioni e ricevuto encomi dai Presidenti, Allen è un pezzo d’America che fu amatissimo ed esaltato soprattutto da Barak Obama che vuole conoscerlo di persona e lodarlo ufficialmente.

Video, il trailer del film The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca





© RIPRODUZIONE RISERVATA