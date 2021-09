THE CHILDREN ACT Il VERDETTO/ Su Rai 3 il film che si ispira al nome di una legge

Il titolo del film, The Children Act – Il Verdetto è il nome di una legge che vige in Gran Bretagna, secondo la quale, quando La Corte di Giustizia delibera nei riguardi di un bambino, il benessere del bambino stesso deve considerarsi prevalente e prioritario. Questo articolo è stato introdotto nella legislazione inglese nel 1889.

Il film a detta dei tanti critici, è uno di quei rari casi, in cui non tradisce la stesura e la trama del romanzo. Il merito è del grande scrittore Ian McEwan che ha voluto curare personalmente il soggetto. Una storia che è stata accolta favorevolmente dalla critica, anche grazie all’avvincente storia della coppia di ultracinquantenni in crisi. Anche la figura della giudice austera e severa, nel film assume altri connotati. Di straordinaria rilevanza l’interpretazione magistrale della grande attrice britannica Emma Thompson, di cui vanno ricordate le 5 candidature all’Oscar e la vittoria per ben due volte della statuetta, con Casa Howard e Ragione e Sentimento. A spalleggiare la protagonista, un grande Stanley Tucci le cui interpretazioni e caratterizzazioni sono memorabili. Un attore eclettico e versatile, perfetto in ogni suo ruolo e anche come spalla. Il Regista del film Richard Eyre è regista e direttore artistico che annovera una carriera non solo in ambito cinematografico e televisivo, ma anche teatrale. Tra i suoi successi maggiori ricordiamo Diario di uno scandalo e l’Ombra del sospetto.

The Children Act Il Verdetto su Rai 3

The Children Act Il Verdetto va in onda su Rai 3 alle 21,20 di oggi, 16 settembre 2021. La pellicola del 2018 di genere drammatica è tratta dal romanzo La Ballata di Adam Henry, scritta da Ian McEwan, il quale cura anche il soggetto e la sceneggiatura. Il regista del film è Richard Eyre. la protagonista principale è Emma Thompson, gli altri interpreti sono: Stanley Tucci, Fionn Whitehead, Ben Chapli. Il film è molto forte sotto diversi punti di vista quindi la sua visione è consigliata soprattutto a un pubblico di adulti e qualora ci fossero dei bambini sarebbe meglio cambiare canale.

The Children Act Il Verdetto, la trama

La narrazione di The Children Act Il Verdetto si basa sulla vita del giudice dell’Alta Corte Britannica, Fiona Maye, la quale, a causa del tanto tempo dedicato al lavoro e carriera, sta vivendo un brutto momento del suo matrimonio con Jack. la loro relazione, infatti, è sempre più vacillante e pare non ci siano possibilità di salvezza. In questo momento già fin troppo delicato della sua vita, la giudice è chiamata a dover prendere una decisione di un’elevata importanza e alquanto cruciale per l’esercizio della sua attività di giudice.

Deve convincere un adolescente dal temperamento piuttosto difficile e complicato a sottoporsi ad una trasfusione di sangue in grado di cambiargli per sempre la vita, al cui si vorrebbe sottrarre a causa della sua fede di Testimone di Geova. Venendo meno a tutti i canoni dell’etica professionale, Fiona decide di andare a trovare in ospedale il giovane Adam. L’incontro fra i due, apparentemente tranquillo, in realtà ha un impatto profondo su entrambi. Il ragazzo scopre di riuscire a trovare nuove e potenti emozioni, la giudice, invece riscopre sentimenti ormai sopiti. Il ragazzo si decide a farsi effettuare la donazione di sangue per lui salvifica e una volta salvo, perde la sua fede e sviluppa un attaccamento morboso della donna che considera sua salvatrice e nel contempo distruttrice.

Video, il trailer del film “The Children Act Il Verdetto”





