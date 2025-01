The Christmas Flower, film su Canale 5 diretto da Jake Helgren

Venerdì 3 gennaio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 14:10, il film di genere sentimentale – natalizio The Christmas Flower. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti nel 2018, con la regia affidata a Jake Helgren, esperto di pellicole romance e crime per il canale satellitare Lifetime e che ha diretto per la rete anche il thriller La follia viene dal passato. Il regista si è occupato anche dello sviluppo e scrittura sia del soggetto sia della sceneggiatura. Nel cast del film The Christmas Flower ci sono diversi volti noti per gli appassionati film televisivi, come Nicky Whelan, Miles Fisher, Daphne Zuniga, Julie McNiven, Clayton Chitty, Leslie Easterbrook e Craig Stepp.

La trama del film The Christmas Flower: fioristi in competizione che si innamorano

In The Christmas Flower, Poppi è una giovane e bella donna che sta attraversando un periodo particolarmente difficile soprattutto dal punto di vista economico. Lei gestisce un negozio di fiori ma in ragione di diverse problematiche si trova ad affrontare una vera e propria crisi finanziaria. L’attività non va benissimo e infatti si ritrova ad un passo dal fallimento.

L’occasione giusta per riprendersi sembra essere un importante concorso floreale al quale partecipa con la speranza di poter vincere: il premio per il primo posto consiste in una importante somma di denaro che permetterebbe la donna di rilanciare l’attività e di fare importanti investimenti che potrebbero consentirle di superare le difficoltà.

Naturalmente dovrà avere la meglio su numerosi e agguerriti competitor tra cui un uomo di nome Garrett. Ben presto si renderà conto che lui è davvero molto bravo e che quest’anno sembra essere favorito anche in ragione della creazione di alcuni addobbi floreali davvero eccezionali. A complicare ulteriormente la sfida ci si mettono anche i sentimenti in quanto lei improvvisamente si rende conto di essere attratta dall’uomo e di voler passare con lui il resto della sua vita.

Tra mille incomprensioni e moltissime difficoltà alla fine l’amore prevarrà su ogni sorta di interesse economico permettendo ai due di unire le forze e di dare il via ad un futuro che sembra essere radioso verso un possibile matrimonio.