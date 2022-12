The Christmas flower/ Su Canale 5 il film con Daphne Zuniga

The Christmas flower, film di Canale 5 diretto da Jake Helgren

The Christmas flower va in onda oggi, mercoledì 28 dicembre, a partire dalle ore 16.45 su Canale 5. Si tratta di un film sentimentale prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2018 e diretto da Jake Helgren. Tra gli interpreti principali sono da citare i contributi di Daphne Zuniga, Miles Fisher, Clayton James e Lexi Giovagnoli.

Noi siamo infinito/ Streaming del film su Italia 1 diretto da Stephen Chbosky

Il film The Christmas flower nasce da un’idea di J. Helgren, autore sia della sceneggiatura e del soggetto. La pellicola doveva inizialmente essere un progetto cinematografico, salvo essere poi dirottata verso la distribuzione televisiva nel periodo natalizio. La prima edizione italiana è datata 2020, seguita dall’inserimento nella programmazione anche per i due anni successivi.

UN BEBÈ PER NATALE/ Dove vedere in streaming Rai 1 il film francese

The Christmas flower, la trama del film

Il film The Christmas flower racconta le sorti di un’amabile donna di nome Poppy, da diversi anni impegnata nella sua attività di vendita di fiori. Come tradizione, in prossimità del Natale si cimenta sempre nella mostra a tema proponendo composizioni sempre più eclettiche. In ballo c’è un primo premio particolarmente ambito e che negli anni, nonostante il duro lavoro, non era mai riuscita a raggiungere. Anche questa volta cerca di organizzare tutto nei minimi dettagli, lavorando ad un progetto innovativo sia dal punto di vista scenografico che artistico.

ALADDIN/ Streaming del film Walt Disney su Rai 1

La composizione floreale di quest’anno sarebbe dovuta essere l’arma vincente per arrivare al trionfo. Nel bel mezzo del lavoro però un nuovo ostacolo si presenta sulla sua strada. Un ragazzo dal grande talento nelle composizioni di nome Garrett, viene ingaggiato dal negozio di fiori rivale gestito da Blair. La donna ha tutte le intenzioni di strappare la vittoria a Poppy, sfruttando le clamorose abilità artistiche del giovane. Poppu non si perderà d’animo e metterà tutto se stessa nel cercare di trovare qualcosa che superi i progetti dell’avversaria.

Nella contesa i due avranno modo di conoscersi e di scontrarsi; i primi approcci saranno infatti principalmente litigiosi a causa dell’ambita posta in palio. In maniera del tutto casuale avranno però modo di conoscersi meglio e vedersi più volte, portando quella forte competitività a diventare un inaspettato sentimento d’amore. Con il nuovo sentimento che divampa tra Poppy e Garret, i piani vittoriosi di Blair saranno presto svaniti. Il ragazzo infatti deciderà di porre fine alla competizione con una decisione che vale mille dimostrazioni d’amore. Proprio nel giorno della grande mostra, decide di lasciare che la donna amata vinca al posto suo, donandole un momento di estrema gioia e soddisfazione ai danni della cinica Blair.

© RIPRODUZIONE RISERVATA