THE CIRCLE/ Su Rai 3 il film con Tom Hanks ed Emma Watson (18 luglio)

Questa sera, giovedì 18 luglio, alle 21.20 su Rai va in onda il film “The Circle”, diretto da James Ponsoldt e tratto dall’omonimo romanzo del 2013 di David Eggers, anche sceneggiatore della pellicola insieme al regista. Il film vede protagonisti Emma Watson e Tom Hanks, con John Boyega, Karen Gillan, Ellar Coltrane, Patton Oswalt, Glenne Headly e Bill Paxton. Si tratta dell’ultima performance della carriera di Bill Paxton, scomparso il 25 febbraio 2017 poco prima della distribuzione del film. “The Circle” ha ricevuto recensioni negative ma ha incassato 40 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di 18 milioni, diventando il più alto incasso del regista Ponsoldt.

The Circle, la trama del film

Mae Holland (Emma Watson) è una ragazza di provincia amante del kayak e delle gite avventurose che lavora presso il call center della società dell’acqua. Quando viene assunta a The Circle, la più grande e potente società di tecnologia e social media al mondo, Mae crede di aver trovato il lavoro perfetto per poter mantenere i suoi genitori. Il suo lavoro viene apprezzato e in poco tempo Mae viene promossa dai suoi superiori. La ragazza è incoraggiata dal fondatore della compagnia, Eamon Bailey (Tom Hanks), a impegnarsi in un esperimento rivoluzionario che spinge al limite i confini della privacy, dell’etica e della sua libertà personale. La sua partecipazione all’esperimento comincerà a influenzare la vita e il futuro dei suoi amici, della sua famiglia e dell’intera umanità.

