The circle/ Video, su Rai 4 il film con Tom Hanks e Emma Watson (13 settembre 2019)

Andrà in onda questa sera, venerdì 13 settembre, alle 21.20 su Rai 4 il film The circle, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Dave Eggers. Un thriller avvincente a sfondo drammatico, con qualche riferimento fantascientifico, la cui regia è stata curata da James Ponsoldt. Il cast della pellicola, che ha debuttato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2017, vanta al suo interno nomi d’eccezione: ci sono, tra gli altri, Tom Hanks ed Emma Watson, ma anche Karem Gillan e John Boyega.

The circle, la trama del film

The circle è il nome di una società tecnologica che ha fatto fortuna lanciando sul web un nuovo social network, ideato a sua volta da un team di giovanissimi dipendenti. La punta di diamante di questa squadra è Mae Holland, che ha contribuito all’ideazione della cosiddetta Circle video delivery: si tratta di una minuscola telecamera capace di riprodurre in altissima definizione video e immagini sul canale social dell’azienda, una vera novità sul fronte delle moderne tecnologie. Uno strumento utile e innovativo, sì, ma che si rivelerà essere fin troppo invadente. Nel corso di un party aziendale la bella Mae s’imbatterà in Kaiden, l’affascinante inventore di The circle. L’incontro accenderà in lei la voglia di svincolarsi dal pericoloso mondo dei social e della tecnologia: questa cosa non sarà per ovvie ragioni vista di buon occhio dai dirigenti dell’azienda per cui lavora. L’amica Annie cercherà di dare una mano a Mae, ma una tragedia del tutto inaspettata rimetterà ogni cosa in discussione mescolando nuovamente le carte.

