The Debt Collector/ Su Rete 4 il film con Scott Adkins (oggi, 12 settembre)

The Debt Collector va in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi, sabato 12 settembre, alle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2018 negli Stati Uniti d’America con la regia affidata a Jesse V. Johnson il quale ha dato il proprio contributo anche per la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Il film è stato distribuito sul circuito televisivo e su quello cinematografico e prevede come protagonisti Scott Adkins, Louis Mandylor, Vladimir Kulich, Tony Todd, Selina Lo, Rustic Bodomov e Alexa Bondar.

The Debt Collector, la trama del film

In The Debt Collector ci troviamo in quella che sembra essere una tranquilla cittadina americana, dove vive un uomo famoso per le sue capacità nell’usare le arti marziali. La sua non è stata certo un’esistenza semplice, il che lo ha indotto nel trovare rifugio presso associazioni che avviavano i giovani verso il mondo dello sport, salvandoli dalla possibilità di essere reclutati all’interno di organizzazioni malavitose. In particolare, ha iniziato a praticare arti marziali facendolo diventare un vero e proprio lavoro. Purtroppo nel corso degli anni, non riuscendo a trovare una sistemazione ideale per le proprie esigenze, ha preferito passare dal lato oscuro della vita ed in particolar modo è diventato una sorta di scagnozzo di alcune associazioni malavitose per conto delle quali funge da esattore.

Puntualmente, tutte le persone che si rifiutavano di pagare i pizzi imposti dalle associazioni malavitose, venivano malmenate da questo esperto di arti marziali. Durante questa pericolosa pratica, l’uomo si troverà anche a gestire delle situazioni piuttosto inconsuete, dimostrando di avere comunque un animo gentile e di essere pronto a dare supporto alle persone maggiormente in difficoltà. Questi suoi sentimenti, purtroppo, si dimostreranno essere un problema per la sua attività in quanto, uno dei suoi principali clienti che lo sceglie come esattore per recuperare un credito, lo mette in una situazione molto complicata nella quale dovrà dar fondo a tutte le sue capacità per uscirne vivo. In pratica, sarà costretto ad ingaggiare una vera e propria guerra affrontando un numero ragguardevole di avversari, armati fino ai denti.

