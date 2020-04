The Departed il bene e il male/ Video, su Italia 1 il film con Leonardo DiCaprio

The Departed il bene e il male va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 9 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola è stata realizzata nel 2006 dalla Warner Bros Pictures con la regia che è stata curata da Martin Scorsese è il soggetto evidentemente tratto dal film Infernal affairs di cui è un remake mentre la sceneggiatura è stata adattata per questa nuova versione da William Monahan. Il montaggio di questo film è stato realizzato da Thelma Schoonmaker, le musiche della colonna sonora sono state composte da Howard Shore mentre i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico portano la firma di Sandy Powell. Nel cast sono presenti tra gli altri Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Michael Wahlberg, Ray Winstone e Vera farmiga.

The Departed il bene e il male, la trama del film

Ecco la trama di The Departed il bene e il male. Ci troviamo nella città di Boston dove un potente boss criminale della malavita irlandese di nome Costello riesce a portare avanti i propri traffici non solo grazie alla sua forza e al suo potere ma anche e soprattutto per diverse mosse molto intelligenti tra cui quella di inserire all’interno della polizia un proprio figlioccio di nome Sullivan il quale lo informa preventivamente di tutte le operazioni di polizia indirizzate alla sua cattura. D’altra parte le forze di polizia decidono di infiltrare a loro volta degli agenti all’interno della squadra criminale di Costello in maniera tale da riuscire ad entrare in possesso delle prove necessarie per poter incastrare il potente boss. In particolare viene inserito in questa missione il giovane aspirante poliziotto Billy il quale inizialmente era stato scartato per entrare nel corpo di pulizia in ragione di caratteristiche fisiche ritenute non adatte a questo genere di attività. Billy si dimostra molto abile in questa missione sotto copertura riuscendo a farsi apprezzare da Costello il quale seppur con qualche dubbio lo inserisce nella propria struttura di criminali. Billy riesce a trasmettere al proprio capo, che è praticamente l’unico a conoscere questa missione segreta, importanti informazioni grazie alle quali si riesce ad orchestrare un tentativo di cattura del doss durante la consegna di una importante partita di cocaina. Tuttavia grazie alla repentina informazione di Sullivan il boss riesce a sfuggire alla cattura il che permette non solo alle forze di polizia di capire come ci siano agenti infiltrati ma anche allo stesso Costello di intuire la presenza di un traditore ai suoi uomini. Per risolvere questo enigma il boss malavitoso decide di inserire alle calcagna del capo di polizia alcuni professionisti del settore che devono riuscire a capire chi sia l’agente infiltrato. La vicenda andrà avanti con diversi tradimenti dall’una e dall’altra parte che porteranno peraltro anche all’uccisione del capo della polizia e quindi alla produzione delle prove necessarie per poter finalmente operare nei confronti del boss malavitoso. Si arriverà ad uno scontro finale tra le due opposte fazioni nel quale soltanto chi avrà il necessario coraggio e soprattutto la decisione ottimale riuscirà ad avere la meglio.

Video, il trailer di The Departed il bene e il male





