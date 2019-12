The Divergent Series: Insurgent/ Video, su Italia 1 il film con Naomi Watts

Nel corso della prima serata di Italia 1 di giovedì 19 dicembre, alle ore 21.20 sarà trasmesso The Divergent Series: Insurgent. Si tratta di un film di genere fantascienza prodotto nel 2015 negli Stati Uniti e tratto dal libro Insurgent, di Veronica Roth. La sceneggiatura è stata scritta da Brian Duffield e Akiva Goldsman, con la produzione gestita da Summit Entertainment e Red Wagon Entertainment, la distribuzione in Italia della Eagle Pictures e le musiche di Joseph Trapanese. Il regista è stato il tedesco Robert Schwentke, famoso anche per aver diretto Flightplan – Mistero in volo, Un amore all’improvviso e R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà. Il ruolo di protagonista è stato invece assegnato a Shailene Woodley, attrice statunitense candidata al Golden Globe nel 2018 come miglior attrice non protagonista in una serie TV per Big Little Lies e nel 2012 per Paradiso amaro. Al suo fianco, il collega inglese Theo James, a sua volta vincitore di un Teen Choice Award e diventato famoso grazie a Underworld – Il risveglio, Franny e Giochi di potere. Nel cast anche la due volte candidata agli Oscar Naomi Watts, la vincitrice di un Oscar Kate Winslet e le altre star Ansel Elgort, Miles Teller e Maggie Q.

The Divergent Series: Insurgent, la trama del film

The Divergent Series: Insurgent si apre con la fuga di Tris, Quattro, Peter, Caleb e Marcus, accusati di aver sterminato gli Abneganti. Conoscono Johanna, la leader dei Pacifici. Intanti, gli Eruditi cercano di difendere la loro società e la loro capofazione Jeanine crede che la loro salvezza dipenda da una scatola, prima custodita dai familiari di Tris e Caleb. La scatola può essere aperta da un solo Divergente e Tris, Caleb e Quattro devono ulteriormente scappare, incontrando la leader degli Esclusi Evelyn, madre di Quattro. Di seguito, incontrano i Candidi e li convincono che lo sterminio degli Abneganti sia stato causato da Jeanine. Si viene a sapere che l’unica Divergente che può aprire la scatola è Tris. Quest’ultima si consegna per salvare gli altri e favorire la fine delle ostilità. Quindi, apre la scatola e scopre che al suo interno c’è un videomessaggio in cui una donna afferma che Chicago sia una semplice enclave nella quale tante persone sono state rinchiuse per una sorta di test. Jeanine e i suoi uomini vengono fermati dagli Esclusi, guidati da Evelyn che alla fine ucciderà Jeanine.

Il trailer di The Divergent Series: Insurgent





