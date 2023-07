THE DJINN/ Un horror spettrale che sorprende

Un horror spettrale con protagonista un ragazzo muto alle prese con una creatura evocata dopo il desiderio di ritrovare la parola. Da qui prende le mosse The Djnn, la fiaba nera diretta da David Charbonier e Justin Powell e ora disponibile in DVD e Blu-Ray, in edizione limited + booklet con Midnight Factory di Plaion Pictures.

La vita è una cosa meravigliosa, Rete 4/ Vizi e virtù degli italiani di Vanzina, oggi, domenica 9 luglio 2023

SINOSSI – Dylan è un ragazzino muto che ha da poco perso la madre. Traumatizzato dall’evento, vive isolato dal mondo e dai coetanei e solo il padre riesce a comprenderlo. Una notte, mentre il padre è a lavoro, trova uno strano libro nella nuova casa e incuriosito inizia a leggerlo. Trova un rito da compiere per evocare una creatura, il Djinn, capace di esaudire il più profondo desiderio di una persona. Dylan desidera una voce più di ogni altra cosa e così evoca quest’entità. Il bambino, però, non ha letto con attenzione, perché il Djinn vuole in cambio qualcosa. Per Dylan inizierà una lunga notte di sopravvivenza nella sua casa, braccato da una malevola creatura interessata alla sua anima.

Miracolo a Città del Capo, Canale 5/ La storia di un prodigio per la medicina, oggi, domenica 9 luglio 2023

Realizzato tutto all’interno di un appartamento, The Djinn è un’odissea dell’orrore tra quattro mura. C’è qualche limite evidente nella sceneggiatura, ma i pregi superano i difetti. E’un’opera minimalista, spogliata da tutti gli eccessi tipici dell’horror, che vanta una buona gestione della tensione e un’ottima fotografia. E offre più del semplice terrore nelle scene finali: c’è emozione, paura intensa ma anche umorismo. Infine, una menzione necessaria per l’interpretazione del giovanissimo Ezra Dewey, capace di trasmettere la paura di Dylan ma anche la sua incredibile tenacia e intelligenza: le sue reazioni sembrano incredibilmente autentiche.

Ballare per un sogno, Italia 1/ Quando l'amore per la danza vince su tutto, oggi, domenica 9 luglio 2023

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA