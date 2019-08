THE FIX/ Su Canale 5, anticipazioni del 12 agosto 2019: Sevvy in fuga! Scacco matto?

THE FIX, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 12 agosto 2019, Canale 5 trasmetterà tre nuovi episodi di The Fix in prima tv assoluta. Saranno il quarto, il quinto e il sesto, dal titolo “Scandalo“, “Bugie” e “Il fuggitivo“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: dopo che Sevvy Johnson (Adewale Akinnuoye-Agbaje) è stato assolto per la morte della moglie, Maya Travis (Robin Tunney) decide di abbandonare la Legge e trasferirsi altrove. Collier (Adam Rayner) però l’avvisa tempo dopo che Sevvy è sospettato della morte della compagna Jessica (Taylor Kalupa). Dopo aver scoperto che Maya gli sta addosso, l’ex attore decide di affidarsi di nuovo all’avvocato Wolf (Scott Cohen). Quest’ultimo decide di coinvolgere i media per far sì che Sevvy venga amato dal pubblico. Maya però non si ferma e dopo aver accettato di nuovo il caso, scopre che Jessica veniva picchiata dal compagno. La figlia di Sevvy, Star (Chasten Harmon), sembra inoltre dalla sua parte. Prima che la Procura possa perquisire la sua casa, Sevvy chiede al figlio Gabe (Alex Saxon) di nascondere un borsone.

Maya trova del DNA in casa di Sevvy e si rifiuta di seguire la stessa strategia di Wolf. Quest’ultimo invece Wolf scarica la colpa su Ben Mitchell (Michael Gladis), l’uomo che ha trovato il corpo di Jessica, quando si sbarazza di una collana della vittima. Convince inoltre Star a supportare il padre in conferenza stampa, promettendole che non dirà nulla sul deposito di Jessica. Facendo delle altre indagini, Maya scopre che Mitchell ha dato dei soldi a Jessica per strapparla a Sevvy. Emergono però degli sms che dimostrano come la vittima non fosse in buoni rapporti con lui. Loni Kampoor (Mouzam Makkar) invece decide di non essere più la talpa in Procura di Wolf, che tuttavia la minaccia di dire la verità al capo. Quella sera, Maya ottiene la testimonianza di un ragazzo che scagiona Ben, ma l’uomo si suicida dopo aver diffuso una confessione in diretta tv. Nonostante questo, Maya scarica la colpa su Wolf e diffonde il video di Jessica in cui parla delle botte di Sevvy.

Maya riceve un paio di orecchini in regalo da parte di uno stalker che la perseguita da anni. Dopo aver fatto visita alla sua amante segreta, Sevvy scopre che Gabe non crede più alla sua innocenza. Quando Dia Briseño (Vannessa Vasquez) decide di non collaborare, Maya la arresta per un vecchio reato stradale e la convince a indossare una microspia per un incontro con l’ex attore. Nel frattempo, Wolf ricatta l’ex moglie Carys (Lynn Collins) firmi una dichiarazione che fornisca un alibi di ferro al suo cliente. Invia inoltre 50 mila dollari a Dia perché molli Sevvy, ma la donna si presenta alla sua villa e scopre il tranello. Il risultato però è lo stesso: Sevvy decide di allontanarla. Fa l’errore di parlare del finto alibi e Maya decide di affrontare Wolf perché lasci il caso. L’avvocato di contro decide di prendere di mira il marito di Maya.

THE FIX, ANTICIPAZIONI DEL 12 AGOSTO 2019

EPISODIO 4, “SCANDALO” – Quando CJ trova un collegamento fra Jessica e Julianne, Maya deve lavorare con un esperto per migliorare la sua immagine pubblica. Grazie a Buck, Wolf ottiene inoltre un video che dimostra una relazione fisica fra Maya e Collier e Wiest decide di licenziare l’assistente Procuratore. In seguito il Sindaco chiede che Maya venga assunta di nuovo, mentre Gabe colpisce il padre con una pala e Star brucia il borsone per proteggerlo.

EPISODIO 5, “BUGIE” – L’ufficio del Procuratore si blocca per cercare la talpa interna, ma Loni ruba delle pillole per ingannare la macchina della verità. Intanto, Maya riceve una visita di Gabe che le consegna il DNA del padre. Sull’auto di Jessica vengono ritrovate tracce di Sevvy, ma anche di Calvin Taylor, ovvero Buck. Più tardi, Collier copre Loni per non mettere a rischio il caso, mentre Star denuncia il fratello per aggressione e Gabe viene arrestato prima che possa testimoniare.

EPISODIO 6, “IL FUGGITIVO” – Sicuro che l’arresto sia imminente, Sevvy decide di lasciare a tutta velocità il Paese e fa perdere le sue tracce. Intanto, Maya incontra la Lindsay Meyer, la sorella di Jessica, decisa a vedere l’ex attore dietro le spalle. La Polizia nel frattempo scopre che qualcuno sta perseguitando l’assistente Procuratore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA