I The Foolz a X Factor 2024 stanno rubando il cuore a tutti e a tutte, specialmente Ale, il frontman che ha già fatto impazzire i social per via del loro fascino grunge anni ’80 e la loro bravura. Perchè diciamocelo, portare un pezzo di Salmo in chiave band non è di certo da tutti, e i giudici lo sanno molto bene. I The Foolz sono uno dei gruppi di Jake La Furia, che sin dai Bootcamp e dagli Home Visit hanno convinto tutti e quattro i giudici grazie alla loro carica rockeggiante e al loro sex appeal. Hanno scelto il loro nome ispirandosi ad una carta dei tarocchi, “il Folle”, che secondo loro li descrive al meglio.

Dimensione Brama non convincono Lauro: “Sono disturbato”/ Jake La Furia: “Fateci vedere le pa**e"

In effetti, prima di entrare ufficialmente ai live di X Factor 2024 si sono fatti tatuare la gamba con la figura dei tarocchi per celebrare questo passo importante nella loro carriera di musicisti. Il loro ingresso ai live è stato trionfale, anche perchè sono stati proprio loro a rompere il ghiaccio e salire per primi sul palco, dopo una serie di complimenti da Paola Iezzi, che si è detta ironicamente innamorata della band di X Factor 2024 definita sui social come la più “hot” del talent di Sky Uno.

X Factor 2024 live show, 1a puntata/ Diretta, eliminati: i Patagarri portano gli Aristogatti!

The Foolz a X Factor 2024, giudici senza parole e fan in visibilio: “Lui uguale a Mick Jagger”

L’esibizione dei The Foolz a X Factor 2024 ha generato una standing ovation calorosissima. Il cantante, Alessandro Olmo Agostini ha conquistato tutti con la sua voce graffiante, per non parlare della forza con cui il gruppo si muove sul palco: sembra ci siano nati! Il giudizio dei giudici? Positivissimi. Si parte con Paola Iezzi, che ha ammesso quanto siano stati bravi, mentre Achille Lauro è rimasto entusiasta nel vedere un’interpretazione così puntuale della canzone di Salmo, che come sappiamo è un rapper singolo e generalmente non viene riprodotto a mo’ di band.

Danielle canta Fortis a X Factor 2024, Jake La Furia: "Non so se ci sei o ci fai"/ Manuel: "Non è un..."

Bellissimi, simpatici e senza alcuna traccia di “posing”, i The Foolz hanno conquistato tutti i giudici di X Factor 2024 compreso Manuel Agnelli che ha ammesso di aver avuto qualche dubbio all’inizio quando gli è stato comunicato che avrebbero cantato una canzone di Salmo. Sui social sono già esplosi i commenti dei fan, alcuni di loro paragonano Alessandro, il cantante a Mick Jagger, sia per la sua fisicità che per il suo modo unico di stare sul palco. Addirittura Manuel ha esordito con: “Ammetto che avete ingravidato anche me“.