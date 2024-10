The foreigner: il film con Jackie Chan e Pierce Brosnan

La prima serata di Italia Uno, martedì 15 Ottobre 2024 alle 21.20, vede come protagonisti Jackie Chan, Pierce Brosnan, Katie Leung, Rory Fleck Byrne, Orla Brady e Charlie Murphy nel film The foreigner di genere revenge che mescola ad arte due ingredienti, il poliziesco con le arti marziali. The Foreigner, lo straniero, è un film del 2017 diretto dal regista Martin Campbell, ed è una produzione cinese e britannica, prodotta in lingua originale inglese e mandarino. Le musiche sono di Cliff Martinez, la scenografia di Alex Cameron, mentre la fotografia è di David Tattersall.

La trama del film The Foreigner

Il protagonista del film The Foreigner di questa vicenda è un umile proprietario di un ristorante cinese che deve affrontare la morte della figlia, uccisa da un gruppo di criminali di origine irlandese. Ngoc Minh Quan, interpretato da Jackie Chan, è un vedovo, ex soldato nel Vietnam, che porta avanti un ristorante cinese a Londra, insieme alla socia e alla figlia Fan. Quando, in un attacco terroristico di matrice irlandese, quest’ultima perde la vita, il ristoratore decide di cercare vendetta e impegna tutti gli averi, il capitale e le proprie risorse in questa impresa. Comincia, quindi, a recarsi tutti i giorni a Scotland Yard, la polizia investigativa inglese, e riesce a scoprire che l’attentato è stato organizzato da un gruppo di nazionalisti irlandesi a capo dell’IRA.

Il protagonista decide di rivolgersi direttamente al primo ministro dell’Irlanda del Nord, Hennessy, interpretato da Pierce Brosnan, ma il politico dichiara di non essere a conoscenza di alcune spinta terroristica: da questo momento, ingannato e spinto da un’invincibile sete di vendetta, Quan scatena la sua strategia offensiva, partendo dalle bombe carta sotto al palazzo di Giustizia, fino agli esplosivi disseminati nella fattoria di proprietà di Hennessy, con l’obiettivo di ucciderlo. Dopo molteplici attentati sventati, organizzati sempre dal cinese, il primo ministro irlandese (che si è scoperto essere un ex militante dell’IRA) comincia a crollare e a scendere a compromessi con il ministro inglese, in cambio della scarcerazione dei suoi ex compagni. Sul finale, si scoprirà che Hennessy è uno tra i principali complici dell’attentato in cui è morta la figlia del ristoratore cinese: l’uomo viene così indagato, processato, e la sua carriera politica è definitivamente distrutta.

Riconoscimenti e curiosità di The Foreigner

Il film The Foreigner è un adattamento cinematografico del romanzo The Chinaman, scritto da Stephen Leather nel 1992: è costato 35 milioni di dollari. La pellicola è girata interamente a Londra.

Si tratta di un film poliziesco mediocre, come ne scrive la critica, che mescola in maniera approssimativa la storia dell’IRA, le centenarie lotte tra Irlanda del Nord e Gran Bretagna, il tutto condito da arti marziali, acrobazie alla Jackie Chan e timore terroristico. Una pellicola da guardare per una serata senza troppe pretese davanti alla TV, e per gli estimatori del genere.