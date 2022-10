The Foreigner/ Su Italia 1 il film con Jackie Chan e Pierce Brosnan

The Foreigner, film di Italia 1 diretto da Martin Campbell

The Foreigner, a metà tra il thriller e l’azione, è un film del 2017, va in onda oggi, 17 ottobre, a partire dalle 21,20 su Italia 1. La pellicola è tratta dal romanzo del 1992 The Chinaman di Stephen Leather del 1992. La regia della pellicola è di Martin Campbell, gli interpreti sono: Pierce Brosnan, Jackie Chan, Katie Leung, Rufus Jones e Mark Tandy.

Sicuramente si tratta di un lavoro scritto molto bene e con dei momenti di pathos incredibili. Al suo interno comunque ci sono molti momenti trascurabili che abbassano la qualità di un film che si lascia comunque guardare dall’inizio alla fine. Quello che vi possiamo promettere è che vi troverete di fronte a un Jackie Chan molto diverso dal solito, inusuale e in panni diversi da quelli a cui eravamo abituati a godercelo. Ora non vi basta che aspettare stasera per guardare questo film se non l’avete mai fatto.

The Foreigner, la trama del film

La storia del film The Foreigner è ambientata a Londra dove vive un tranquillo signore, riservato e timido, Minh, che in passato ha fatto parte delle forze speciali durante la guerra in Vietnam. Purtroppo, la fuga dal Vietnam è costata la vita a sua moglie e due figlie e adesso vive a Londra con l’unica figlia rimasta, con la quale ha aperto un ristorante cinese.

La figlia Fan, muore a causa di un attentato da parte di un’organizzazione criminale denominata Nuova Ira e il povero Minh si ritrova solo e disperato. La polizia di Scotlan Yard, ha un atteggiamento particolare nei confronti dell’attentato e, di conseguenza decide di farsi giustizia da solo per vendicare la morte della figlia.

Grazie alle sue indagini, scopre che l’ex ministro dell’Irlanda del Nord, Hennessy, è un ex militante dell’Ira, ma continua a negare di essere coinvolto con la nuova ondata di atti terroristici. Minh non intende arrendersi e dato che i suoi tentativi di convinzione non hanno successo, decide di utilizzare le maniere forti ricorrendo a tutte e tecniche imparate durante la guerra.

Finalmente, anche il governo inglese comincia a far pressione sull’ex ministro per convincerlo a collaborare. In realtà, Hennesey non è a conoscenza di nulla e pertanto contatta i suoi vecchi compagni per riuscire a scoprire chi siano i veri traditori tra di loro. Tra una serie di colpi di scena e la scoperta di un mondo fatto di malaffare e corruzione, i due nonostante abbiano motivazioni opposte, riescono a scoprire la verità.

