The front runner: Il vizio del potere, Rai 3/ Un thriller drammatico tutto da guardar

The front runner: Il vizio del potere, film diretto da Jason Reitman

The front runner: Il vizio del potere va in onda su Rai 3 oggi, sabato 28 agosto 2021, alle ore 21.20. Ci troviamo di fronte a un thriller drammatico del 2019 diretto da Jason Reitman che ha curato la regia e la sceneggiatura di – Ghostbusters 3: Legacy, Tra le nuvole, Thank you for smoking -. Tra gli attori principali abbiamo: Hugh Jackman candidato nel 2013 al Premio Oscar per Les Misérables, per lo stesso film ha vinto 1 Golden Globe come migliore attore protagonista.

SCUOLA DI POLIZIA 4: CITTADINI IN… GUARDIA/ Su Italia 1 l'ultimo film con Guttenberg

Tra i suoi film ricordiamo – X Men: Apocalisse, Australia e Scoop -. Nel 1999 si fa conoscere al grande pubblico vestendo i panni di Wolverine ed entra a far parte della squadra di X-Men. Il personaggio femminile è Vera Farmiga, durante la sua carriera ha ricevuto 4 nomination di cui 1 candidatura all’Oscar come migliore attrice non protanista per – Tra le nuvole -. La pellicola è distribuita da Sony Pictures Italia/Warner Bros. Pictures Italia e prodotto da BRON Studios, Creative Wealth Media Finance, Right of Way Films.

SCUOLA DI POLIZIA 3: TUTTO DA RIFARE/ Su Italia 1 il film senza Jerry Paris

The front runner: Il vizio del potere, la trama del film

The Front Runner – Il Vizio del Potere – racconta il declino politico del senatore Gary Hart, candidato democratico e favorito per diventare presidente americano, ma a poche settimane dalle elezioni viene coinvolto in uno scandalo sessuale. Siamo nel 1987 e la vicenda si svolge nel Colorado, il senatore Gary Hart è il rappresentante del partito democratico, grazie al suo carisma, alla sua dialettica e alla passione verso la sua gente, sembra essere favorito a raggiungere la Casa Bianca e rivestire il ruolo di Presidente d’America alle prossime elezioni che si avranno nel 1988.

SCRIVIMI UNA CANZONE/ Su Canale 5 il film con Hugh Grant e Haley Bennett

Nei sondaggi viene sostenuto dai suoi elettori e grazie alla moglie Lee e al suo staff sbaraglia gli avversari. Tutti i riflettori sono puntati su di lui, tutti vogliono sapere della sua vita privata, i giornalisti non lo abbandonato, viene tallonato in ogni momento fino a quando emerge una relazione extraconiugale con la modella Donna Rice.

La notizia rimbalza su tutti i giornali più in vista e nelle reti televisive nazionali, a solo tre settimane dalle elezioni, Gary Hart viene trascinato in un clamoroso scandalo mediatico. Il senatore cerca in tutti i modi di difendersi e risollevare la sua fiducia e consensi elettorali, ma alla fine deve ritirarsi e lasciare il posto al Micheal Dukakis, che perderà le elezioni per cedere la presidenza a George Bush Sr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA