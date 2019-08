THE GIORNALISTI, CONCERTO CIRCO MASSIMO/ Rischio flop: venduti solo 25mila biglietti

Si prospetta un vero e proprio flop il concerto dei Thegiornalisti al Circo Massimo di Roma. La band capitanata di Tommaso Paradiso non sta brillando particolarmente nell’estate 2019 con il singolo “Maradona y Pelé” che, pur avendo ricevuto la certificazione di disco di platino per le vendite, non è riuscito a bissare il successo delle precedenti hit “Completamente”, “Riccione” e “Felicità puttana”. Voci di corridoio parlano di possibili attriti all’interno della band, ma in realtà le cose tra Tommaso e gli altri procedono alla grande. Anzi il frontman è partito alla volta di Los Angeles, California, per lavorare al concerto del 7 settembre prossimo al Circo Massimo di Roma che, vendite a parte, si preannuncia un evento davvero imperdibile per i fan della band.

Thegiornalisti al Circo Massimo di Roma: venduti solo 25 mila biglietti

Il concerto al Circo Massimo di Roma del prossimo 7 settembre 2019 è stato annunciato e prestato dalla stampa con l’evento conclusivo di una stagione straordinaria per i Thegiornalisti. La band romana, infatti, dal 2016 ad oggi non ha conosciuto crisi, anzi è sempre stata sulla cresta dell’onda collezionando, anno dopo anno, una serie di successi che le hanno permesso di imporsi come una delle realtà più belle e sorprendenti degli ultimi anni. Per questo motivo straniscono le vendite dell’evento live al Circo Massimo visto che, stando ai dati ufficiali, sarebbero stati venduti solo 25 mila biglietti. Una cifra davvero misera rispetto alla previsioni iniziali degli organizzatori considerando la location e le vendite di altri artisti che sono riusciti a fare di gran lunga meglio. Basti pensare a Ultimo che, con il tour annunciato per il 2020 ha superato i 50mila ticket venduti, mentre irraggiungibili restano i 70 mila biglietti dei Rolling Stones nel 2014 e i 60 mila di Bruce Springsteen nel 2016. 25mila biglietti sono davvero pochi se paragonati al successo dell’ultimo “Love Tour” dei Thegiornalisti che ha collezionato, in tutta Italia, sold out dietro l’altro!

Thegiornalisti: gli ospiti del Concerto al Circo Massimo di Roma

Nonostante la vendite poco eclatanti, i Thegiornalisti sono tranquilli visto che hanno annunciato il sold out della “Love Area”, ossia la zona sotto il palco, e la presenza di una serie di amici e colleghi pronti a condividere con loro una serata che si preannuncia unica ed indimenticabile. Tantissimi gli ospiti previsti sul palcoscenico durante il “Love Live al Circo Massimo”; stando alle prime indiscrezioni dovrebbero esserci Calcutta, grande amico di Tommaso Paradiso, Franco126 che ha duettato sulle note di “Stanza singola” e Gazzelle. Possibile anche la partecipazione di Fabri Fibra con cui ha registrato “Pamplona”, Elisa con cui dovrebbe riproporre “Da sola/In the night”, Takagi & Ketra e Dario Dardust Faini.



