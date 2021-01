The Good Doctor 4/ Anticipazioni episodio 15 gennaio: Lea e Shaun si ritrovano?

The Good Doctor 4, anticipazioni episodio oggi, 15 gennaio

Le emozionanti storie di The Good Doctor 4 ci terranno compagnia anche oggi, 15 gennaio, dopo il buon debutto della scorsa settimana. Il dr Shaun Murphy e i suoi colleghi si ritroveranno ancora alle prese con quelle che sono le conseguenze dell’arrivo della pandemia e del Coronavirus mentre intorno a loro continueranno a intrecciarsi storie di vita comune e storie personali con tutto quello che questo significa. Ancora una volta quello che andrà in onda a partire dalle 21.15 sarà un singolo episodio della quarta stagione attualmente in onda anche negli Usa, dal titolo “In prima linea, seconda parte“, che sarà proprio la continuazione di quello che è andato in onda venerdì scorso con il dottor Murphy lontano dai suoi affetti e, soprattutto, da Lea, che continua a stargli vicino attraverso l’etere, mentre combatte in corsia per salvare più vite possibili evitando nuovi contagi e problemi. Nel frattempo Claire continua a vedere Melendez al suo fianco ma anche questo momento presto potrebbe svanire nel nulla proprio come la pandemia.

Shaun e Lea si ritrovano nel nuovo episodio di The Good Doctor 4?

Cos’altro vedremo nell’episodio di oggi di The Good Doctor 4? Shaun sente tantissimo la mancanza di Lea e la cosa lo rende irascibile e proprio per questo non può far altro che rivolgersi al suo mentore, il Dottor Glassman, e grazie ai suoi consigli inizia ad affrontare la situazione diversamente. Ma siamo sicuri che Glassman stia facendo lo stesso? Chiuso in casa con la sua nuova dolce metà sembra davvero in difficoltà e presto per loro potrebbe addirittura scoppiare la bomba, siamo sicuri che la coppia resisterà a questo lockdown? Dopo una chiacchierata con Shaun, il Dottor Park apre gli occhi e si rende conto che le cose con Mia non stanno realmente come pensava, riuscirà a risolvere le sue questioni in piena pandemia?



