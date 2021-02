The Good Doctor 4/ Anticipazioni episodio oggi 19 febbraio: Shaun dice no a…

The Good Doctor 4, anticipazioni episodio oggi, 19 febbraio

Tutto è pronto per uno degli ultimi episodi di The Good Doctor 4, almeno per adesso. Presto il medical drama con Freddie Highmore farà i conti con una pausa dovuta alla messa in onda del Festival di Sanremo e poi al finale, almeno per adesso, salutando il suo pubblico magari fino al prossimo autunno. Fino ad allora, però, ci vorrà ancora qualche tempo e così i fedelissimi oggi, 10 febbraio, potranno piazzarsi davanti alla tv per godersi il nuovo episodio singolo dal titolo Lim. Inutile dire che chi segue la serie sa bene che la serata sarà incentrata proprio sulla nostra amata dottoressa (e non solo) che, dopo la morte di Melendez e l’emergenza Covid, potrebbe finalmente lasciarsi andare e affrontare tutto questo dolore. Nel nuovo episodio di The Good Doctor 4 sarà proprio la dottoressa capo di chirurgia, Audrey Lim (interpretata da Christina Chang), a far fronte a tutto quello che le è successo e, soprattutto, al trauma emotivo che dentro di lei ha lasciato l’emergenza Covid e tutti i morti che si è trascinata dietro. La serie ha deciso infatti di dedicare alla pandemia i primi due episodi e di voltare pagina ricordando a tutti che questo è un modo per pensare al futuro, a quando tutto questo sarà finalmente finito.

La dottoressa Liam alle prese con lo stress post-traumatico e…

La dottoressa Lim incontra un giovane veterano di guerra e sarà proprio lui ad aprirle gli occhi sui disturbo da stress post-traumatico, lo stesso contro il quale sta lottando ormai da tempo. Intanto, in corsia, il lavoro va avanti e toccherà proprio alla dottoressa Brown tornare a parlare di malati quando dovrà parlare al team di un nuovo caso per la cui risoluzione si dovrà pensare ad un trattamento radicale. Dall’altro lato, invece, Shaun dovrà ancora fare i conti con l’arrivo degli specializzandi e con tutto quello che questo ha comportato anche per lui visto che di recente ha fatto i conti con una sconvolgente morte di un paziente. Proprio per via di quello che è successo, e dopo aver interrogato il suo mentore, il dottor Shaun Murphy prenderà una drastica decisione drastica che riguarderà proprio i tirocinanti.

Il protagonista di The Good Doctor 4 sembra pronto a dire no all’insegnamento dei nuovi tirocinanti, come la prenderanno i suoi ragazzi e i suoi superiori? Intanto, il compleanno di Lea si avvicina e Shaun dovrà fare per la prima volta un regalo da fidanzato, riuscirà davvero a trovare qualcosa di interessante e che piaccia alla sua bella compagna oppure no?



