The Good Doctor 4/ Anticipazioni episodio oggi 19 marzo: Claire di nuovo nei guai?

Tutto è pronto per un altro episodio di The Good Doctor 4. La serie tv con Freddie Highmore firmata dal papà di Dr House, David Shore, tornerà nel prime time di Rai2 con un episodio singolo e in coppia con The Resident 3 in vista del “finale” che è ormai alle porte. Con ‘Un’insalata sbagliata’ le cose cambiano di nuovo in corsia e anche per Claire messa a dura prova dalla morte di Melendez e dai primi episodi di questa quarta stagione che ne hanno esplorato l’animo e non solo. L’episodio affronterà due temi molto delicati ovvero il razzismo e la transizione sessuale proprio grazie ai casi che i dottori si troveranno a gestire questa sera. In particolare, in The Good Doctor 4, Claire dovrà prendersi cura di Zara, una paziente afroamericana che è alla guida di un dispensario di marijuana, mentre Shaun, Jordan e Asher saranno alle prese con Rio, un transgender che presenta un tumore ipofisario che sembra aggravarsi per un motivo che nessuno si sarebbe aspettato, una gravidanza.

Shaun ha una cotta per un’altra donna?

Dall’altro lato ci sono le questioni sentimentali visto che Shaun è ancora alle prese con la sua liason amorosa con Lea. Le cose tra loro si mettono male quando il dottore fa la conoscenza di Cintia D’Souza e prende una sbandata per lei. Nonostante il parere sfavorevole di Jordan e Park, Shaun decide di parlare della dottoressa di radiologia a Lea. Il dottore ammette di pensare ad un’altra e di averla addirittura sognata strappandole un bacio. Lea dice che non è arrabbiata, solo un po’ sorpresa ma ammette anche lei di essere ancora attratta da altri ragazzi. Shaun chiede cosa succede se sono attratti da altre persone pensando che sia sintomo di un problema con la loro relazione ma lei pensa che non si sia niente di cui preoccuparsi. La dottoressa Lim continua a combattere con i sintomi da stress post-traumatico ma alla fine dovrà fare i conti con il fatto che tutto questo può ripercuotersi sulla sua professione e così decide di parlarne con Andrews.

La Lim ammette il suo problema?

Alla fine dell’episodio di The Good Doctor 4, Audrey dice ad Alex e Claire che ha iniziato a prendere farmaci per il disturbo da stress post-traumatico, non sta bene, ma ci sta lavorando. Cos’altro vedremo nel nuovo episodio di questa sera di The Good Doctor 4? Non mancheranno discussioni, colpi di genio e casi da risolvere per i nostri dottori e soprattutto per Lea che studierà da vicino la sua potenziale rivale in amore al profumo di cannella, almeno secondo Shaun. L’appuntamento è fissato per le 21.20 circa di oggi, 19 marzo.

