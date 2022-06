The Good Doctor 5, anticipazioni ultima puntata 15 giugno 2022/ Shaun e Lea si sposano ma…

The Good Doctor 5, anticipazioni puntata 15 giugno 2022: Shaun e Lea si sposano ma…

Il prossimo 15 giugno andranno in onda gli ultimi due episodi di The Good Doctor 5 su Raidue. Nell’ultimo episodio andrà in onda il gran finale con il matrimonio tra Shaun e Lea. Park e Morgan curano Steph, una giovane donna, paralizzata da un ictus anni prima e un’operazione per risolvere i suoi problemi ai polmoni fa perdere a Steph il limitato controllo che aveva ancora sulla mano destra. Morgan ha l’idea di utilizzare un dispositivo collegato al cervello di Steph per consentirle di comunicare, chiedendo l’aiuto di Lea per programmarlo con la voce di Steph; l’intervento si rivela efficace. Allo stesso tempo, il padre separato di Asher, Yosel, arriva in ospedale, cercando l’aiuto di suo figlio per curare il suo cancro ai polmoni che è terminale; Shaun propone un trattamento che potrebbe dare a Yosel fino a un anno, ma per il resto gli rimangono solo giorni o settimane di vita. Dopo che Jordan chiama Asher per la sua mancanza di empatia per suo padre, Asher convince sua madre ad onorare i desideri di Yosel di andare a casa per morire; prima che se ne vada, Asher e Yosel fanno finalmente pace.

Jole Calapso, moglie Vittorio Nisticò direttore L’Ora/ “Già prima di incontrarlo…”

A The Good Doctor 5 Morgan riceve un’offerta di lavoro a New York e si ritrova in conflitto, ma alla fine decide di accettarla con Park che sceglie di sostenerla dopo aver parlato con Lim. Shaun e Lea si sposano finalmente con una cerimonia organizzata da Glassman sul tetto dell’ospedale, presieduta da Andrews e alla presenza dei loro amici; Glassman e Shaun riconoscono la loro relazione padre-figlio mentre si preparano. Durante il matrimonio, Lim e Villanueva vengono pugnalate dallo stalker di Villanueva Owen, lasciando in sospeso il loro destino. Un gran finale pieno di colpi di scena che farà restare il telespettatore con il fiato sospeso.

The Good Doctor 5, anticipazioni puntata 8 giugno 2022/ Sophie convince Shaun e Lea..

The Good Doctor 5, confermata la sesta stagione: le indiscrezioni

Mentre in Italia andrà in onda il gran finale di The Good Doctor 5, ci sono buone novità in arrivo per i fan della serie. La serie medical con Freddie Highmore è stato rinnovato per la sesta stagione che debutterà in autunno negli Stai Uniti. Ci sarà da aspettare invece per vedere la sesta stagione in Italia anche se probabilmente i nuovi episodi andranno in onda a gennaio 2023. La sesta stagione continuerà ad avere come protagonista il dottor Shaun Murphy che nella sesta stagione si cimenterà con alcune novità che riguarderanno la sua vita privata. Dopo il matrimonio con Lea è presumibile pensare che possa esserci un figlio in arrivo per la coppia. Insieme al resto dei medici, Shaun dovrà affrontare situazioni di vita e di morte. Per la sesta stagione, ci aspettiamo altri venti episodi.

Sei Sorelle, anticipazioni puntata 7 giugno/ Diana fa una proposta…

Ci saranno anche due new entry nella prossima stagione di The Good Doctor 6. Due nuovi specializzandi sono pronti a fare il loro ingresso fra le corsie e le sale operatorie dell’ospedale St. Bonaventure. Si tratta di Brandon Larracuente (Bloodline) e Savannah Welch (Barbara Gordon di Titans). Larracuente presterà il volto a Daniel, alias Danny, un affascinante dottore con un “interesse per l’alquanto controversa medicina alternativa” mentre Welch vestirà invece i panni di Danica, alias Danni, una laureata ad Annapolis che ha completato la scuola di medicina in Marina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA