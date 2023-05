The Good Doctor 6/ Anticipazioni 17 maggio 2023: Lea incinta, Lim torna a camminare

The Good Doctor 6, nuovi episodi su Rai 2

Questa sera, mercoledì 17 maggio, alle 21.20 su Rai 2 vanno in onda due nuovi episodi della sesta stagione di “The Good Doctor 6”, la serie tv con Freddie Highmore nei panni del geniale dottor Shaun Murphy. Nell’episodio “A pezzi”, il nono della stagione, Shaun implementa un nuovo sistema di valutazione, mettendo Danny e Danni in competizione tra loro mentre si prendono cura di Teddy, un giovane affetto da bulimia. Park, Morgan, Jordan e Asher curano la nuova fidanzata di Park, Lilly.

Imma Tataranni 2 replica/ Anticipazioni 16 maggio 2023: Jessica torna a Palermo

Lim accetta di sottoporsi a un intervento chirurgico per sistemare la colonna vertebrale e Clay le fa una proposta di matrimonio aperta. Mentre si fa curare un infortunio alla mano, Lea scopre di essere di nuovo incinta. Facendo visita a Danny, Jordan lo scopre privo di sensi sul pavimento, dopo aver avuto una ricaduta con l’eroina.

Vivere non é un gioco da ragazzi/ Diretta e anticipazioni: il dramma di Mirco

The Good Doctor 6, anticipazioni 17 maggio 2023

Nell’episodio “Silenzioso e rumoroso” di “The Good Doctor 6“, in onda questa sera 17 maggio su Rai 2, ritroviamo i protagonisti tre mesi dopo quanto successo nell’episodio precedente: Lim può camminare con l’aiuto di un bastone, la gravidanza di Lea sta procedendo, Danny torna a lavorare e Morgan si prepara per l’impianto dell’embrione. Morgan, Park, Danny e Jordan curano Drew, un giovane malato di sindrome di Gardner che ha bisogno di un trapianto di intestino tenue e di una nuova parete addominale. Danny prende le distanze da Jordan perché ha paura di rischiare la sua sobrietà innamorandosi di lei non essendo ancora pronto per una relazione. Lea inizia a sanguinare e viene portata d’urgenza in sala operatoria: Glassman e Lim riescono a salvare sia Lea che il bambino. Lea e Shaun scoprono che stanno per avere un figlio. Lim decide di non accettare la proposta di matrimonio di Clay, ma gli propone invece di andare a vivere insieme.

LEGGI ANCHE:

Stasera in tv 16 maggio 2023/ Mediaset: su Canale 5 Inter - Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA