Cosa succederà in The Good Doctor 6?/ Anticipazioni: Shaun in difficoltà…

Anticipazioni The Good Doctor 6, cosa succederà? Shaun alle prese con la vita coniugale e…

Il finale di stagione di The Good Doctor 5 lascerà i telespettatori con il fiato sospeso. Al matrimonio di Lea e Shaun succederà qualcosa di inaspettato che turberà le vite dei protagonisti. Intanto è stata confermata la sesta stagione della serie più amata dal pubblico. Secondo alcune indiscrezioni, nella sesta stagione vedremo il dottor Murphy alle prese con la vita matrimoniale. Ciò che preoccupa però i fan della serie è il destino di Audrey Lim considerato quanto accaduto nel finale della quinta stagione. Ci si chiese se il personaggio sopravvivrà o se il pubblico sarà costretto a dirgli addio. Il sito Deadline fa sapere che due nuovi attori si sono uniti al cast della prossima stagione con ruoli per ora ricorrenti. Si tratta di Brandon Larracuente e Savannah Welch, scelti per interpretare due nuovi specializzandi del St. Bonaventure.

Larracuente interpreterà Daniel, alias Danny, un affascinante specializzando con un “interesse per la medicina alternativa alquanto controversa”. Nella descrizione del personaggio si legge: “Fuori dall’ospedale, è un po’ un lupo solitario e un mistero assai intrigante per i suoi colleghi”. Welch, invece, interpreterà Danica, detta Danni, una laureata ad Annapolis che ha completato la scuola di medicina in Marina. Un personaggio che viene descritto come “carismatica, di sani principi etici e competitiva sia dentro che fuori l’ospedale. È matura oltre i suoi anni e sorprendentemente a suo agio nello sfidare l’autorità, il che sicuramente susciterà qualche dramma”.

The Good Doctor 6, Lim lotterà tra la vita e la morte: le ipotesi

Sulla stagione The Good Doctor 6 non sono trapelate informazioni riguardo il numero di episodi e le date ufficiali di uscita. La seconda rete del servizio pubblico trasmette il medical a ridosso della sua messa in onda americana. Pertanto le nuove puntate potrebbero andare in onda a gennaio 2023 o essere suddivisa in due parti con la seconda in onda a settembre oppure a partire da aprile del prossimo anno. I fan si chiedono su cosa sarà incentrata la nuova stagione ma è difficile fare previsioni in largo anticipo. Quello che si sa è che il dottor Shaun è convolato a nozze con Lea. Pertanto, le prossime puntate mostreranno la sua nuova vita matrimoniale e le difficoltà di accordare lo status da uomo sposato con la vita da dottore.

Tutti sono però curiosi di capire se Lim è ancora vivo visto che il suo destino appare in bilico al finale della quinta stagione. Nell’ipotesi in cui Lim sopravviva bisognerò capire in che modo si riprenderà e se potrà tornare al suo lavoro. Ci saranno degli ostacoli da superare anch se questo personaggio si è sempre mostrato determinato. Vorrà tornare al lavoro subito dopo le ferite riportate e, sfortunatamente per lei, potrebbe non essere possibile.











