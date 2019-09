The great wall/ Su Italia 1 il film con Willem Dafoe (oggi, 15 settembre 2019)

The great wall va in onda su Italia 1 oggi, 15 settembre, a partire dalle 21.20. In realtà, questa pellicola può anche considerarsi di genere epico ed azione il cui soggetto si basa su una storia scritta da Max Brooks, Edward Zwich e Marshall Herskovits. La produzione della pellicola, data 2016, vede una collaborazione tra Stati Uniti e Cina e vede alla regia il cinese Zwang Yimou, già conosciuto per la regia di Hero, il film cinese più costoso. Nel cast è presente un mostro sacro del cinema americano, Matt Damon, del quale si ricordano le partecipazioni in Will Hunting, Salvate il soldato Ryan, nella trilogia di Ocean Eleven solo per citare alcuni film. Oltre a questo attore troviamo Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Andy Lau, Eddie Peng e Numan Acar.

The great wall, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di The great wall. William Garin e Pedro Tovar sono due mercenari che vengono inviati in Cina con un compito molto preciso, cioè recuperare una piccola parte di polvere nera che viene considerata l’antenata della polvere da sparo per portarla in Europa. Durante la loro missione però sono attaccati da una creatura sconosciuta di colore verde, ma riescono a resisterle e a conservare un arto reciso; ma il grupp del quale fanno parte viene completamente decimato da questa bestia. Arrivano ai piedi della Grande Muraglia e qui vengono bloccati dalle truppe imperiali che però notano l’arto reciso della bestia e comprendono che queste mostruose creature, chiamate Taotie sono più vicine di quanto pensassero. Dopo poco infatti le creature attaccano la Muraglia e i due vengono liberati per combattere insieme alle truppe imperiali che ogni sessanta anni circa attaccano l’umanità. I due si distinguono durante la battaglia uccidendo tre di queste creature e salvando la vita ad un semplice soldato di fanteria; si scopre che riescono ad avere la meglio grazie ad un magnete che riesce a calmare queste bestie. Al secondo attacco decidono di catturarne una per analizzarla ma in realtà i Taotie hanno creato un diversivo per raggiungere attraverso dei tunnel, la capitale cinese e qui nutrirsi a volontà con gli oltre 2 milioni di abitanti ed espandersi in tutto il mondo. I due mercenari riusciranno però a sventare anche questo attacco.

