The Gunman/ Su Rai 2 il film con Javier Bardem e Sean Penn

The Gunman, film di Rai 2 diretto da Pierre Morel

The Gunman va in onda oggi, venerdì 16 dicembre, su Rai 2 dalle 22.55. Il film d’azione del 2015 è stato distribuito da 01 Distribution e prodotto da Nostromo Pictures, Silver Pictures, StudioCanal. La regia è di Pierre Morel, tra le altre cose è anche direttore della fotografia. Nel cast abbiamo Sean Penn, attore, regista, sceneggiatore e vincitore di 2 Premi Oscar, 1 Golden Globe, 1 Premio Coppa Volpi al Festival di Venezia, 1 premio al Festival di Cannes, 1 Premio Orso d’argento al Festival di Berlino, 1 Premio Cèsar onorario e 1 SAG Awards.

Nel cast troviamo anche Javier Bardem conosciuto dal gossip per essere il marito di Penelope Cruz. Esordisce al cinema recitando una piccola parte in Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Viene notato da Bigas Luna che lo vuole come protagonista maschile in alcuni dei suoi film come Prosciutto, prosciutto e Uova d’ oro. La pellicola Non è un paese per vecchi del 2008 gli fa vincere il Premio Oscar come migliore attore non protagonista. Infine troviamo anche Idris Elba, Roy Winstore e Jasmine Trinca.

The Gunman, la trama del film

The Gunman racconta la storia di Jim Terrier interpretato da Sean Penn. L’uomo è un ex agente delle forze speciali, grazie alla sua preparazione, viene spesso reclutato per portare a termine incarichi pericolosi. Da mercenario è chiamato per concludere missioni segrete. Il suo desiderio è di abbandonare questa vita e lasciarsi alle spalle il suo passato per dedicarsi ad Annie, la donna che ama. Purtroppo le cose si complicano quando entra a far parte “dell’Operazione Calvario” e uccide un esponente di governo molto influente. Dopo aver compiuto l’omicidio, è costretto a fuggire e a lasciare il continente.

Otto anni dopo, torna in Congo dove fornisce acqua potabile a un piccolo paese che ne è sprovvisto per conto di un’organizzazione umanitaria. Ma per Jim non c’è pace, mentre si sta occupando di questo nuovo lavoro, viene attaccato da alcuni sigari e per salvarsi la vita è costretto di nuovo a fuggire e andare in Europa, qualcuno lo vuole eliminare ed è ritornato dal passato, ma questa volta non sa quale faccia abbia il suo nemico.

Prendi contatti con Felix, il suo ex collega, di cui si fida e che nel frattempo ha sposato Annie. L’uomo gli rivela che tutte le persone che otto anni prima hanno contribuito alla morte del politico sono in pericolo, rischiano di essere uccise per evitare che ci sia una fuga di notizie. Jim per dimostrare di essere innocente dovrà mettere in campo tutte le sue forze.

