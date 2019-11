The Hollars/ Video, su Rai 3 il film con Anna Kendrick (oggi, 10 novembre 2019)

The Hollars va in onda oggi, domenica 10 novembre, a partire dalle ore 22,00 su Rai 3. La regia è affidata a John Krasinski e il film è uscito nelle sale nel 2016. Il cast prevede la partecipazione dello stesso regista, John Krasinski, nei panni del protagonista John. Insieme a lui Anna Kendrick, Mary Elizabeth Winstead, Sharlto Copley, Richard Jenkins, Charlie Day e Randall Park.

The Hollars, la trama del film

The Hollars si racconta la storia di John Hollan, un artista di provincia che vive a new York. Da un po’ di tempo è in crisi artistica, non riesce più a dipingere e la sua vita personale è un disastro: fidanzato con la bella Rebecca, aspetta da lei un figlio ma non si sente pronto per la paternità. John non ha rapporti da tanto con la sua famiglia ma ad un certo punto viene contattato dal fratello che gli comunica che la madre ha un tumore e probabilmente non le resta molto da vivere. Il ragazzo decide così di lasciare per un po’ sia New York che Rebecca e di andare dalla madre: l’obiettivo è non solo quello di trascorrere il maggior tempo possibile con la mamma nel tentativo di riconciliarsi ma soprattutto di prendere le distanze dalla sua vita attuale per capire se effettivamente è quella che desidera. John è scappato dalla provincia nella quale è nato perché ha sempre reputato la sua famiglia soffocante e pazza. In effetti viene accolto da fratelli, cognate, nipoti, zii e tanti altri strani personaggi bizzarri di questa famiglia allargata. Incontra di nuovo anche il suo primo amore, Stacy, che ora è fidanzata e in procinto di sposarsi con un uomo molto geloso che è proprio l’infermiere di sua madre: Stacy non lo ha mai dimenticato e tenta incessantemente di riconquistarlo nonostante il ragazzo le abbia detto che aspetta un figlio da un’altra donna. Nei tragicomici eventi che seguiranno durante la sua permanenza a casa, John avrà modo di crescere e di scoprire molte cose non solo su se stesso ma anche sulla sua famiglia. La tragedia che seguirà da lì a poco sarà l’occasione per ritrovare l’unità della famiglia ma anche di capire l’importanza delle radici e della famiglia che sta per creare con Rebecca che nel frattempo lo ha raggiunto a casa di sua madre per non fargli perdere il momento del parto.

Il trailer di The Hollars





© RIPRODUZIONE RISERVATA