The Irishman/ Video trailer: De Niro e Al Pacino per il nuovo film di Martin Scorsese

Sale l’attesa per The Irishman, il nuovo film di Martin Scorsese: pochi minuti fa Netflix ha diffuso il trailer della pellicola che verrà presentata in anteprima mondiale al New York Film Festival il prossimo 27 settembre 2019, per poi approdare sulla piattaforma streaming. Il regista di The Wolf of Wall Street firma un’epica saga sulla criminalità organizzata negli USA del dopoguerra, vista dagli occhi di un sicario e vanta un cast stellare: protagonisti saranno Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. Terminata, dunque, una post-produzione decisamente lunga: il cineasta americano ha voluto ringiovanire digitalmente sia De Niro che Al Pacino, scelta che ha allungato ulteriomente i tempi di realizzazione. Questo trailer verte sull’incontro telefonico tra Frank Sheeran (De Niro) e Jimmy Hoffa (Al Pacino), una sequenza di due minuti che fa venire l’acquolina in bocca…

IL TRAILER DI THE IRISHMAN, NUOVO FILM DI MARTIN SCORSESE

Adattamento del libro I Heard You Paint Houses scritto da Charles Brandt, The Irishman verrà rilasciato su Netflix nel corso dei prossimi mesi e sarà certamente uno dei titoli protagonisti agli Oscar 2020. Parliamo di uno dei film più attesi dell’anno – se non il più atteso – e negli ultimi tempi si è parlato molto di un suo possibile sbarco a Venezia, con l’anteprima internazionale alla Mostra del Cinema in programma dal 28 agosto al 7 settembre. Una ipotesi scartata dal direttore artistico Alberto Barbera, ecco le sue parole: «E un sogno che abbiamo tutti accarezzato: quando sono stato a New York ed a Los Angeles a gennaio sembrava certo che il film fosse pronto per settembre. Il processo di lavorazione degli effetti speciali richiesti per ringiovanire De Niro hanno richiesto più tempo del previsto, semplicemente il film non è pronto». Qui di seguito il trailer dell’ultima opera di Scorsese





