The Karate Kid La leggenda continua/ Su Tv8 il film con Jackie Chan (oggi 17 giugno)

The Karate Kid – La leggenda continua è il film scelto da Tv8 per la sua prima serata di oggi, lunedì 17 giugno 2019. Andrà in onda dalle 21.20 ed è diretto da Harald Zwart, mentre la produzione è del 2010 e il genere drammatico/azione. Si tratta del quinto film che segue la narrazione dell’originario The Karate Kid ed è il primo reboot della storia. Nonostante le forti similitudini, le vicende e i personaggi verranno stravolti in più punti, rendendolo a tutti gli effetti un remake. Nel cast troviamo infatti Jaden Smith nel ruolo di Dre Parker, il protagonista nonché figlio del celebre Will Smith. In precedenza i suoi panni, anche se con il nome di Daniel LaRusso, sono stati indossati da Ralph Macchio. Non ci sarà inoltre il Maestro Miyagi ad accompagnarlo nel mondo delle arti marziali, interpretato da Pat Morita. Al suo posto troviamo il celebre Jackie Chan nel ruolo di Mr Han. Presente inoltre Taraji Phenson per il personaggio di Sherry, anche se l’attrice è più conosciuta per il suo ruolo di primo piano nella serie tv musicale Empire.

The Karate Kid – La leggenda continua, la trama del film

La trama di The Karate Kid – La leggenda continua segue le vicende di Dre, un giovane americano che si ritroverà a doversi trasferire in Cina con la madre in seguito alla morte del padre. Qui entrerà in contatto con la coetanea Mei, ma attirerà anche bulli come Cheng. Grazie all’abilità di quest’ultimo nel padroneggiare il Ju Jitsu, Dre verrà messo a tappeto senza troppe difficoltà durante una delle tante liti fra i due ragazzi. Dre tuttavia confiderà tutto a Mr Han, addetto alla manutenzione del condominio in cui vive e l’unico con cui si sia sempre sentito a suo agio. Sarà proprio Mr Han a rivelargli di essere un maestro di Kung Fu e ad avviarlo al mondo delle arti marziali. Su richiesta del Maestro di Cheng, il protagonista verrà costretto a partecipare a un torneo locale per combattere contro Cheng. In cambio gli viene promesso che nessuno lo prenderà di mira fino al giorno dell’incontro. Han inizia così d insegnare al ragazzo la disciplina legata al Kung Fu, sottoponendolo a diverse prove mirate a forgiarne la maturità e la tranquillità. Il giorno del torneo non tutto va come previsto: il Maestro dei rivali di Dre infatti ordinerà ai suoi allievi di far del male al discepolo di Han, mettendolo quasi del tutto fuori combattimento.

