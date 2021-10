THE KELLY GANG/ La storia vera del più famoso e giovane bandito d’Australia

Il suo ultimo film, Nitram, è attesissimo, in particolare per la vittoria del premio per il miglior attore di Caleb Landry Jones al Festival di Cannes 2021, ma Justin Kurzel lo possiamo definire un predestinato. Il regista australiano ha dimostrato grande versatilità, passando da un progetto come Snowtown a un’opera come Assasin’s Creed. Il miglior film realizzato sin qui è però un altro: parliamo di The Kelly Gang, disponibile in Dvd e Blu Ray ed. CG/Adler…

SINOSSI THE KELLY GANG – L’ascesa e la caduta del famigerato bandito australiano Ned Kelly. La storia del giovane fuorilegge che riunì un gruppo di guerriglieri per organizzare una ribellione contro i soprusi dell’impero britannico.

The Kelly Gang è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2000 La ballata di Ned Kelly scritto da Peter Carey e vincitore del Booker Prize, e può contare su un cast di altissimo livello: George Mackay nei panni di Ned Kelly, affiancato da Essie Davis, Nicholas Hoult, Thomasin McKenzie, Charlie Hunnam e Russell Crowe. E il racconto di Kurzel è spiazzante, inatteso, perché non si concentra solo sul percorso criminale di Kelly, ma indaga su ciò che lo ha condizionato nelle sue scelte, come la mascolinità tossica conosciuta nell’adolescenza o il rapporto strettissimo con la madre.

The Kelly Gang è un film brillante, a volte un po’ ridondante ma non al punto di perdere lo slancio narrativo. È una grande indagine su Ned Kelly, sull’Australia, ma anche sulla virilità, sulla femminilità e sulla povertà. Interessante le scelte in fase di commento sonoro, con echi da film horror tra punk e country. Di altissimo livello la performance di MacKay, incendiaria. E non possiamo non citare la ripresa aerea in apertura, filmata splendidamente dal direttore della fotografia Ari Wegner: eccezionale.

The Kelly Gang è disponibile in Dvd e Blu Ray ed. CG/Adler)

