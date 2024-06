The Kolors, chi sono e come si chiamano i componenti?/ Da Antonio e Alex Fiordispino a Dario Iaculli

Dietro i successi dei The Kolors ci sono Antonio e Alex Fiordispino e Dario Iaculli, si chiamano così i componenti della band che da qualche tempo a questa parte sta spopolando in radio e sul web con le sue hit. Dunque, il gruppo dei The Kolors è formato da soli tre membri a differenza di qualche anno fa, quando c’è era anche Daniele Mona, che accompagnava i The Kolors al sintetizzatore e alle percussioni durante i concerti.

Curioso che nell’attuale trio ci sia un legame di parentela tra il cantante Stash e il cugino e batterista Alex; infatti forse non tutti sanno che sono entrambi di Napoli e sono accomunati da una grande passione per la musica, oltre ad aver coltivato una complicità nel tempo che li ha portati al successo. Lo stesso si può dire del bassista Dario Iaculli, col quale c’è grande alchimia e stima professionale.

Come si chiamano i The Kolors? Il segreto del successo secondo Dario, Antonio e Alex

Di sicuro i The Kolors hanno fatto tanta strada negli ultimi anni e dopo il successo di Italo Disco e di Un ragazzo e una ragazza, brano portato a Sanremo, i tre componenti hanno sfornato un altro pezzo che sta macinando numeri importanti, Karma. “Non ce lo spieghiamo”, dice sincero Stash in una bella intervista rilasciata all’ANSA, dove parla della band e dei suoi componenti e compagni di viaggio con cui ha raggiunto il successo: “Qual è la chiave? Penso che stia arrivando qualcosa di sincero alle persone, un messaggio di genuinità”.

“È la decade che consideriamo di ispirazione totale, siamo cresciuti con quella musica lì. Crescendo abbiamo avuto modo di analizzare il messaggio, che era quello di puntare sempre all’unicità”, dicono in coro i componenti della band. “Forse è stato l’ultimo periodo musicale in cui si cercava di non essere omologati”, concludono Antonio, Alex e Dario.











