The Kolors e Elodie/ “Pensare male”: la hit sul palco Rai1 (Ballata per Genova)

The Kolors e Elodie saranno tra i protagonisti della grande serata dedicata a Genova, a 10 mesi dal tragico crollo del ponte Morandi in Valpolcevera. In diretta da piazzale Kennedy e in onda su Rai 1 e Radio 1 a partire dalle 21.20 circa appuntamento con la Ballata per Genova. A guidare la serata ci saranno Amadeus, Antonella Clerici, Luca e Paolo e Lorella Cuccarini, che si alterneranno sul palcoscenico lungo 50 metri e presenteranno tutti gli ospiti musicali. Oltre agli “Amici di Maria”, ci saranno anche: Gino Paoli, Cristiano De Andrè, Raf, Danilo Rea, Vittorio De Scalzi, Umberto Tozzi, Arisa, Piero Cassano dei Matia Bazar, Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, e la partecipazione di Anna Mazzamauro. Laura Pausini e Biagio Antonacci, saranno ospiti in collegamento da Roma perché impegnati nella Capitale nelle prove del prossimo tour congiunto. Tutti i cantanti presenti, saranno accompagnati rigorosamente dal vivo da una bella orchestra composta da 20 elementi diretta dal Maestro Diego Basso.

The Kolors ed Elodie, ecco come è nata l’ultima hit

The Kolors e Elodie, canteranno la loro hit dell’estate “Pensare male”. Il nuovo singolo della band è stato ufficialmente rilasciato il 15 marzo 2019. il pezzo è stato scritto da Stash con la collaborazione di Davide Petrella e prodotto insieme ai Daddy’s Groove, segnando quindi l’inizio di un nuovo capitolo del percorso del gruppo musicale, un nuovo paragrafo che nelle parole dello stesso cantautore emerge anche per merito della canzone con una scrittura molto più spontanea del passato: “che si discosta molto dal concetto di pop mainstream, da tutti i clichè di cui a volte si finisce per tenere conto, con un’impronta French Touch ispirata ai Daft Punk, agli Stardust e a tutti gli artisti che hanno fatto di quel genere una delle colonne sonore della mia vita”. Il brano di successo è venuto fuori durante una notte “E’ una fotografia, quando un sentimento o un pensiero mi colpiscono davvero nel profondo, la prima cosa che mi viene da fare è prendere una chitarra e mettere il tutto in musica. E così è stato”, ha proseguito. Anche Elodie ha raccontato della sua collaborazione: “Mi piacciono molto le sonorità di questo singolo, non avevo mai cantato prima con Stash e unirmi ai The Kolors per un featuring è stata proprio una bella esperienza”.

