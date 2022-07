The Kolors e Stash/ Concerto gratis per i fun, ma c’è un problema…

I The Kolors tornano protagonisti a Battiti Live ma la band si prepara anche per tanti altri eventi nelle prossime settimane con un’estate che si preannuncia di fuoco. Il 9 luglio prossimo sarà il momento per un concerto gratis in favore dei fan, felicissimi di potersi godere questo evento. Il teatro è Senigallia con il Comune che ospiterà il tour 105 Save the Sea con la collaborazione con Plastic Free per una scelta anche verso la sensibilizzazione su temi importanti. Attenzione però c’è un “problema” visto che sarà obbligatoria la prenotazione con cinquemila posti disponibili e dunque la sensazione che tutto andrà a esaurirsi davvero molto presto. La serata verrà introdotta da Dario Micolani, Edoardo Mecca e Valeria Oliveri. Sono interessanti anche le parole del Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti che specifica, come riportato da VivereSenigallia.it, come ci sia la volontà di formare nei giovani una coscienza ecologica. Al fianco dei The Kolors ci sarà anche Berna.

The Kolors, una sinfonia di colori

The Kolors è il gruppo musicale formatosi che vede protagonisti tre ragazzi: Antonio Stash Fiordispino; frontman del gruppo e chitarrista, Alex Fiordispino alla batteria e Daniele Mora al sintetizzatore. Il genere che più caratterizza il loro modo di suonare è senza ombra di dubbio la musica funk, ma le influenze sono tante dato che il padre del front-man del gruppo gestisce a Napoli la casa discografica. Stash fin da piccolissimo assiste ad un via vai di cantanti delle più diverse correnti artistiche. Così quando crescendo matura in lui la voglia di fare musica non sente appartenere a nessuna corrente non crede di poter decidere per un’unica identità artistica. Cosicché quando si forma il gruppo di comune accordo scelgono di essere riconosciuti come una sinfonia di colori, la musica che esce dalle loro corde sarà in ogni sua piccola nota una tonalità di colore diversa, da qui arriva la scelta del nome The Kolors. Come non ammettere che questa scelta li rappresenta indiscutibilmente. I tre ragazzi sul palco sono colorati e energici in un’ armonia musicale e che ricorda proprio tutti i colori della scala cromatica.

Il percorso dei The Kolors

Il gruppo si forma a Milano dove trovano presto un ingaggio fisso a “le scimmie”, noto locale underground milanese, da questa esperienza nascono incisioni una tra tutte “I don’t give a funk”. Il trampolino di lancio per la band è sicuramente il talent show Amici I tre ragazzi partecipano alla trasmissione nell’anno 2015, vincendo non solo il primo premio dato dalla votazione del pubblico ma anche quello della critica. Da allora la strada per il successo li vede partecipi al festival di Sanremo nel 2018 con la canzone “Frida (mai, mai, mai)”. Molte le collaborazioni artistiche uscite negli anni a confermare il successo del loro sound. Moltissime sono le date di quest’anno che vedono i The Kolors protagonisti sui palchi delle piazze italiane, un emozione che da tempo non avevano e che sono felici di poter sfruttare a pieno i fan attendono di ascoltare “Blackout” dal vivo. lo stesso frontman del gruppo dichiara che la realizzazione di questo brano è stata pensata proprio per essere urlata al vento dal palco cantata in simbiosi con il pubblico.

Tanta paura per l’incidente dei The Kolors ma fortunatamente…

Noncuranti dei lunghi tragitti per raggiungere le località che ospitano le loro serate, si sono messi in moto con il tour che è partito il 1° maggio. Entusiasmo rallentato da un piccolo incidente, avvenuto proprio una decina di giorni fa , lungo la strada per giungere alla serata nella località di Isernia. Il gruppo ha avuto un incidente a causarlo un mezzo che viaggiava contromano lo spavento tanto ma nessuna conseguenza grane e per fortuna risolte le procedure burocratiche, sono riusciti ad arrivare sul palco a suonare anche quella sera.

La storia d’amore di Stash leader dei The Kolors e Giulia Belmonte

Dei tre componenti dei The Kolors solo Stash ha una relazione stabile, la sua compagna è Giulia Belmonte giornalista e showgirl. Nel Dicembre del 2020 nasce la piccola Grace che riempie il cuore dei due, come si nota dallo scatto emozionato dell’artista e il sorriso radioso della compagna sul profilo Instagram. Forti del loro amore annunciano al pubblico con la stessa emozione una nuova bellissima sorpresa, il post è una foto in bianco e nero postata su Instagram, al centro della foto una chitarra e tra le corde la foto di un ecografia, un nuovo arrivo dunque per la coppia a rendere più colorato il mondo dei The Kolors anche fuori dal palco.

