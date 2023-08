The Kolors, ‘Italodisco’ domina le classifiche italiane e conquista l’Europa/ Nuovo successo per la band!

The Kolors e la loro ‘Italodisco’ dopo l’Italia conquistano l’Europa

Non si arresta il successo dei The Kolors e la loro ‘Italodisco’: il gruppo musicale, dopo aver conquistato l’Italia, sta facendo grandi numeri in Europa. La pagina social Social Artist riporta che da quattro settimane Italodisco si trova alla prima posizione dell’Airplay radiofonico oltre che della classifica dei singoli più venduti (dati della FIMI). In Italia quindi il brano è il padrone assoluto dell’estate ma ora sta spopolando anche in Europa. Attualmente è infatti presente nelle classifiche Spotify di Svizzera, Polonia e Lituania, ma questo singolo continua nella sua espansione.

Sempre secondo Social Artist, Italodisco infatti appare nelle ricerche Shazam di tantissimi Paesi. Ad oggi è terza in Austria, quindicesima in Germania, sessantanovesima in Norvegia e settantatreesima in Ungheria. Spulciano in altre nazioni la troviamo al numero 103 in Belgio, 132 in Croazia, 143 nei Paesi Bassi, alla 147 in Spagna e alla 173 in Irlanda. C’è anche un altro dato molto indicativo che fa capire la portata del record: è infatti alla ventunesima posizione della ricerca Shazam a livello mondiale.

The Kolors, Stash: “Il successo all’estero? Ecco cosa c’è dietro”

Stash, nel corso di un’intervista rilasciata in settimana al portale Fanpage, ha spiegato sul successo del brano all’estero: “Dal punto di vista discografico, radio, promo, sì. Da quello live ci sono state esperienze all’estero, anche in America, ma prima volta che abbiamo un pezzo in radio in quei Paesi, sta succedendo una cosa stranissima con Italodisco, secondo me stanno avvertendo una genuinità e sincerità di base che abbiamo messo dentro anche inconsapevolmente”. Inoltre ha aggiunto: “Ci siamo chiusi in studio, abbiamo deciso di fermarci con la televisione, con i tour, concentriamoci sulla musica e questa cosa, secondo me, le persone lo avvertono: io dico “sincerità”, non voglio fare il figo parlando di autenticità e la gente lo sta avvertendo. Dietro, anche dal punto di vista della produzione, non segue alcun cliché, non ha sulla carta le carte in regola per diventare una hit nei giorni nostri, nel momento storico che stiamo vivendo, non rispetta i canoni della hit estiva”.

