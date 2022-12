The Kolors: Stash e la paternità/ La seconda figlia e l’amore per la compagna Giulia Belmonte

The Kolors, Capodanno in musica: Stash e il momento più bello

I The Kolors si presenteranno oggi, 31 dicembre, sul palcoscenico di Capodanno in musica. Antonio Fiordispino, cioè Stash, sembra essere stato molto impegnato recentemente. Infatti, è apparso in televisione, ospite della trasmissione Verissimo, dove ha raccontato la sua nuova paternità. Il cantante è da poco padre con la compagna Giulia Belmonte di Imagine, la figlia secondo genita nata il 14 agosto che arriva così a fare compagnia alla sorella più grande, Grace, nata il 13 dicembre 2020. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata in merito alla scelta del nome ma, molto probabilmente, si tratta di un omaggio a John Lennon visto che “Imagine” è il titolo del suo famoso inno pacifista composto senza i Beatles. Stash, sempre in questa intervista, ha poi voluto confessare di fronte alle telecamere del programma di Canale 5, di essere innamoratissimo della sua compagna, Giulia Belmonte, tanto da arrivare ad affermare che per lui, lei è un vero e proprio miracolo.

Ha poi raccontato che lei è comparsa nella sua vita così, da un giorno all’altro e che la sua presenza lo aiuta a migliorare. Giulia Belmonte, per Antonio, è la donna più bella del mondo, e non è di sicuro qualcosa di difficile da capire, basta guardare la luce che s trova nei suoi occhi. L’amore qui è decisamente corrisposto visto che anche lei ha confermato di essere molto felice, raccontando, a sua volta, un aneddoto tanto semplice quanto profondo. La sera prima, tutta la famiglia era riunita insieme sul divano, e lei si è sentita completa, come se non le stesse mancando nulla.

La splendida famiglia di Stash dei The Kolors

L’amore della bellissima famiglia di Stash dei The Kolors corre anche sui sociali, infatti per il compleanno di Grace, mamma e papà hanno scritto dei post dolcissimi. Il ragazzo ha condiviso con i suoi numerosi follower, il seguente status: “Mi hai dato la prima sberla al mio passato, alle mie ansie, alle mie paure, preoccupazioni” mentre la madre Giulia, ha voluto descrivere Grace, come la figlia e sorella maggiore perfetta che le ha insegnato coa vuol davvero dire amare in maniera incondizionata. Passando invece a un’altra intervista, vediamo che lo stesso Stash, ha poi recentemente ammesso, sulle pagine di Fanpage, di avere una seconda famiglia. Precisiamo subito che la splendida Giulia non ha davvero nulla da temere al riguardo, perché la seconda famiglia del suo compagno, in realtà, è quella di Amici.

Il cantante vorrebbe infatti tornare a fare il giudice nel programma di Maria De Filippi, proprio in quel talent show che ha rivelato al pubblico italiano la bravura del suo gruppo, i The Kolors, vincitori dell’edizione del 2015. Lo scorso 18 dicembre ha avuto modo di ritrovarsi in una bellissima rimpatriata, infatti il cantante è stato invitato a fare da giudice ospite, per valutare la gara di canto. Tutto ciò ha commosso Rudy Zerbi che, sempre in video, ha confessato che tra i due si è ormai creato un vero e proprio legame fraterno.











