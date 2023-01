The legend of Tarzan/ Su Italia 1 il film con Margot Robbie e Samuel L. Jackson

The legend of Tarzan va in onda oggi su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 29 gennaio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2016 da diverse case cinematografiche tra cui Warner Bros Pictures che peraltro si è occupata anche della distribuzione ai botteghini in Italia.

Il film The legend of Tarzan è stato diretto dal regista David Yates con soggetto basato sui personaggi creati da Edgar Rice Burroughs e sul lavoro di Craig Brewer e Adam Cozad con questi ultimi due che hanno anche sviluppato la sceneggiatura. Il montaggio del film The legend of Tarzan è stato realizzato da Mark Day con fotografia di Henry Braham e nel cast e figura tra gli altri Alexander Skarsgard, Margot Robbie, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Djimon Hounsou, Simon Russell e Jim Broadbent.

The legend of Tarzan, la trama del film

In The legend of Tarzan ci troviamo nell’Africa centrale e in particolare nello stato del Congo dove una coppia di cittadini britannici stanno per dare la luce il loro primo bambino in una vera e propria capanna nella giungla. Purtroppo la gioia per la nascita del bambino dura pochissimo in quanto la mamma deve fare i conti con un problema di salute che non viene risolto anche perché non ci sono gli strumenti necessari per fare questo.

La situazione rischia di diventare ulteriormente drammatica perché improvvisamente arrivano nella struttura degli enormi gorilla che distruggono tutto quello che incontrano e soprattutto uccidono anche il papà. Un gorilla femmina si trova di fronte il piccolo nascituro e decide di prenderlo con sé e di crescerlo chiamandolo Tarzan. In effetti, il bambino riesce a crescere nonostante le grandissime difficoltà in cui si trova e un’alimentazione non di certo adeguata per le sue esigenze corporee. Tuttavia, quella vita fatta di grandi restrizioni e difficoltà fortifica il suo corpo e lo rende molto più forte e agile al pari di un vero e proprio gorilla. Un giorno Tarzan incontra una donna di nome Jane, venuta nella giungla per alcune ricerche scientifiche e tra di loro scocca immediatamente il colpo di fulmine.

La donna riesce a convincere Tarzan delle sue origini umane e lo porta nella sua città natale dove riprende il suo vero nome e tutte le ricchezze dei genitori. Sembra essere felice e nella civiltà anche perché impara a parlare e diventa un uomo arguto e competente in qualsiasi materia. Mentre lui riprende la sua vita civile, nel profondo Congo il potente re Leopoldo II del Belgio sta facendo un investimento molto importante per la costruzione di una ferrovia.

Tuttavia gli interventi necessari per completare l’opera richiedono tantissimo denaro e così il re decide di inviare sul territorio uno dei suoi più affidabili uomini con l’intento di trovare una città leggendaria che secondo tradizione è piena di diamanti e metalli preziosi che gli permetterebbero di avere tutte le risorse indispensabili per completare l’opera. Il capitano di questa spedizione si trova però a fare i conti con una comunità locale di cui non erano a conoscenza e che distrugge praticamente ogni componente della spedizione.

Il capo della tribù però vuole risparmiare la vita al capitano a patto che lui gli porti Tarzan con il quale ha un conto in sospeso in quanto uccise suo figlio alcuni anni prima. In cambio di questi servizi il capo degli indigeni offre un numero spropositato di diamanti e di minerali che lo renderebbero ricchissimo. Il re del Belgio saputo di questa trattativa riesce a convincere il povero Tarzan nel tornare in Congo per una spedizione che avrebbe avuto ben altro obiettivo ritrovandosi così a rischio vita.











