The legend of Zorro/ Video, su Rete 4 il film con Antonio Banderas (oggi, 19 aprile)

The legend of Zorro va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, domenica 19 aprile, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di un film realizzato nel 2005 negli Stati Uniti d’America dalla Sony Pictures Entertainment con la regia di Martin Campbell, il soggetto è stato scritto da Ted Elliott, Terry Rossio, Roberto Orci e Alex Kurtzman con gli ultimi due che si sono occupati anche della sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da Stuart Baird, le musiche della colonna sonora portano la firma di James Horner e nel cast sono presenti tra gli altri Antonio Banderas, Catherina Zeta Jones, Nick Chinlund, Rufus Sewell, Adrian Alonso, Julio Oscar Mechoso e Tony Amendola.

The legend of Zorro, la trama del film

Ecco la trama di The legend of Zorro. Ci troviamo nello Stato della California nell’anno 1850 durante un periodo storico particolarmente importante in quanto l’intero popolo è stato chiamato a votare sull’opportunità o meno di poter annettere lo stato agli Stati Uniti. In questo contesto il buon Don Aleandro ossia Zorro sta cercando di avere una vita normale al fianco della sua adorata moglie Elena alla quale ha promesso di lasciare per sempre da parte le sue pericolose avventure per dare supporto ai più poveri e deboli.

Tuttavia ad un certo momento delle votazioni un pericoloso bandito caratterizzato da denti di legno prende a scatola dove sono stati inseriti i voti e li porta via in collaborazione con i suoi tanti banditi. A questo punto Zorro è chiamato ad effettuare un intervento per salvare i voti e quindi permettere che il proprio popolo possa esprimere le proprie convinzioni.

Durante l’operazione di recupero che avviene in maniera impeccabile Zorro viene però smascherato perdendo la sua maschera. Il bandito e i suoi complici non riescono a vedere il volto mentre lo fanno due agenti governativi che si trovavano in zona. Zorro è convinto di non essere stato visto il viso per cui riprende i voti e ritorna nella propria cittadina per consegnargli agli organismi preposti.

Tornato a casa deve fare i conti con l’ira della sua adorata moglie la quale è stanca di questo suo atteggiamento ed in particolar modo crede che lui non avrà mai tempo da dedicare alla sua famiglia. Qualche giorno più tardi i due agenti governativi si avvicinano alla moglie di Zorro alla quale raccontano tutto quello che è successo e che quindi viene ricattata per mantenere celata la verità sul conto del marito.

Per ottenere questo la donna deve è prendere parte ad una missione segreta e molto pericolosa che peraltro richiede anche la rottura immediata del suo matrimonio. Questo fatto avrà conseguenze nefaste sul rapporto con il marito il quale dovrà fare i conti con un periodo di forte dolore e soprattutto di grande di depressione durante il quale si darà moltissimo all’alcol e soprattutto andrà a vivere in un albergo squallido dove trascinerà avanti la sua esistenza tra mille difficoltà.

Tutto questo andrà avanti fino al momento in cui il popolo della California non avrà nuovamente bisogno dell’aiuto del suo mitico eroe Zorro il quale peraltro riuscirà a scoprire quanto successo alla moglie e il perché della loro separazione.

