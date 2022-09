THE LOSERS/ Su Italia 1 il film nato dal fumetto DC/Vertigo

The Losers: l’adattamento del fumetto DC/Vertigo

“The Losers” non è altro che un adattamento del fumetto DC/Vertigo che porta lo stesso nome del titolo del film. Il regista Sylvain White ha accettato di dirigere la pellicola perché molto realistica e identica al fumetto. All’inizio la parte di Clay è stata affidata a Jeremy Renner che ha dovuto rifiutare perché impegnato su altre riprese cinematografiche. Le attrici Idris Elba e la protagonista Zoe Salanda quattro mesi dopo aver girato le riprese di “The Losers” si sono ritrovate sul set di “Takers”. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche il 23 aprile 2010, mentre in Italia è stato distribuito nei cinema il 23 luglio 2010.

TOLO TOLO, CANALE 5/ L'esordio di Checco Zalone alla regia

The Losers, il film in seconda serata su Italia 1

Questa sera, martedì 27 settembre, alle 22.45 su Italia 1 va in onda il film d’azione del 2010 “The Losers“, distribuito da Warner Bros. Pictures e prodotto da DC Comics, Dark Castle Entertainment, Lakeshore Entertainment, Silver Pictures, Spyglass Entertainment, Weed Road Pictures. La regia è di Sylvain White, tra i suoi più recenti film ricordiamo: Slender man, Ronin e Stepping: Dalla strada al palcoscenico. La protagonista è Zoe Saldana, il suo debutto risale al 2000 in Il ritmo del successo.

BAD BOYS FOR LIFE/ Su Rai 2 il film che in Italia ha incassato 1,4 milioni di euro

I suoi film più recenti ricordiamo: Avatar 2: La via dell’acqua, Amsterdarm e The Adam Project. In futuro la vedremo di nuovo protagonista in Avatar III, IV e V e in Guardiani della Galassia Vol. 3. L’attore principale è Jeffrey Dean Morgan, il successo lo ottiene nel 2005 facendo parte del cast della serie televisiva Supernatural. Il successo si replica nel 2006 quando entra a far parte del cast di Grey’s Anatomy. I suoi film più recenti sono: Fall, Il sacro male e The postcard killings. Nel cast troviamo anche Chris Evans, Jason Patric e Idris Elba.

The Losers, la trama del film

Pooch, Roque, Cougar e Jensen fanno parte di un gruppo di soldati nominati The Losers, che appartengono alle forze speciali dell’esercito americano che agisce sotto la guida di Clay. I soldati portano avanti una missione in Bolivia con successo seguendo le direttive del comandante Max, ma si rendono conto che in realtà sono solo un bersaglio di un raggiro pericoloso. L’ordine di Max è alquanto ambiguo. L’uomo ordina ai soldati di uccidere tutti e non lasciare in vita nessuno che possa raccontare i retroscena che hanno interessato la missione.

A viso aperto/ Su Rete 4 il film western con Dean Martin e Rock Hudson

I bersagli sono i The Losers che hanno portato avanti l’incarico. In circostanze favorevoli il gruppo di soldati riesce a farla franca e dopo aver fatto finta di essere stati uccisi, si nascondono nel paese scomparendo dalla circolazione. All’improvviso si presenta Aisha, una misteriosa donna che propone ai The Losers di ritornare in America ma in incognito, in cambio però devono eliminare Max. Clay per riprendersi la sua libertà è costretto ad accettare la proposta e conduce i suoi soldati in un’impresa davvero difficile e ad alto tasso di adrenalina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA