The Losers/ Video, su Rete 4 il film con Idris Elba (oggi, 19 agosto 2019)

'The Losers' sarà il film produzione americana del 2010 diretta dal regista Sylvain White e ispirata all'omonimo fumetto della DC Comics. Il cast della pellicola è composto da Jeffrey Dean Morgan nella parte di Franklin Clay, Peter Macdissi nel ruolo di Vikram mentre Zoe Saldana ha la parte di Aisha Al-Fadil. Morris Jordan è Jake, Idris Elba ha il ruolo di William Roque, Holt McCallany è Wade, Columbus Short interpreta Linwood "Pooch" Porteous, Peter Francis James è Fadhil, Oscar Jaenada ha la parte di Carlos "Cougar" Alvarez, Tanee McCall è Jolene, Jason Patric è Max e Chris Evans interpreta Jake Jensen.

The Losers, la trama del film

I protagonisti di ‘The Losers’ sono un gruppo di soldati appartenenti alle forze speciali americane che vengono spediti in missione in Bolivia. Quando il gruppo si rende conto della natura suicida della missione, decide di ribellarsi e iniziare a combattere in maniera parallela la CIA, che aveva fondamentalmente deciso di sbarazzarsi di loro. I ‘Losers’ scopriranno però ben presto di avere un nemico anche più grande della CIA, un misterioso ‘Max’ che diventerà il loro più acerrimo oppositore. Con metodi poco convenzionali, dimostrando di essere una truppa ingovernabile, i ‘Losers’ cercheranno vendetta una volta tornati in patria, cercando di scoprire l’identità di ‘Max e dunque provando a metterlo alle strette per rivelare quali sono le parti deviate della CIA e soprattutto quali sono le missioni come la loro che rischiano di mettere a repentaglio la popolazione locale in maniera indiscriminata. Nella loro missione infatti dei bambini sono stati lasciati volutamente morire in un bombardamento, anche se il gruppo era stato mandato in Sudamerica proprio per evitare questa eventualità, per uccidere anche loro sotto le bombe.

Il trailer del film





