The Mask da zero a mito/ Su Italia 1 il film con Jim Carrey

The Mask da zero a mito,film di Itaòia 1 diretto da Chuck Russell

The Mask da zero a mito va in onda oggi, sabato 31 dicembre, a partire dalle ore 19.30 su Italia 1. Il film comico e fantastico è stato prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1994 da Robert Engelman e diretto da Chuck Russell. Sono presenti nel cast il grande Jim Carrey, Peter Greene, Cameron Diaz e Peter Riegert. È ispirato al fumetto dal medesimo titolo realizzato nel 1989 da Doug Mahnke e J. Arcudi. La sceneggiatura è stata però liberamente modificata da M. Werb, in collaborazione con Michael Fallon.

Il successo della pellicola ha ispirato negli anni successivi sia un titolo dedicato ai videogiochi che una serie TV. Il film ha infatti guadagnato più di 350 milioni di dollari a fronte dei soli 18 milioni utilizzati per la produzione. Non presenta particolari inesattezze in termini di montaggio e continuità, salvo piccoli dettagli passati inosservati alla produzione. Ad esempio, in una scena tra il protagonista e Tina, il primo indossa una sciarpa che ad ogni stacco di inquadratura cambia posizione senza una ragione.

The Mask da zero a mito, la trama del film

Il protagonista delle vicende narrate dal film The Mask da zero a mito è un uomo di nome Stanley Ipkiss, alle prese con alcuni problemi relazionali. Svolge le sue giornate dedicandosi principalmente al suo lavoro come impiegato in banca, trovando particolari difficoltà nell’intrattenere rapporti sociali degni di nota. In particolare, a causa del suo inspiegabile imbarazzo, non riesce ad approcciare nel giusto dei modi nei confronti delle donne. Nel frattempo, coltiva una smisurata passione per i cartoni animati, in particolare quelli realizzati da Tex Avery.

Proprio un gadget ispirato ad una delle sue opere, cambierà clamorosamente la sua vita. Si trattava di una maschera di ottima fattura, apparentemente senza particolari fini se non quelli estetici e ornamentali. Una sera però. Stanley decide di indossarla per gioco e succede qualcosa di straordinario; una volta appoggiata sul suo viso si innesca un meccanismo soprannaturale che lo trasforma in The Mask, un personaggio decisamente opposto alla sua indole.

Determinato, esilarante e sicuro di sé; tutte qualità che il protagonista aveva sempre desiderato e che improvvisamente si ritrova a possedere grazie ad una semplice maschera. Sfruttando le grandi potenzialità della trasformazione, è convinto di poter finalmente trovare una donna da far innamorare. Nello specifico, vuole a tutti i costi fare colpo su di una cabarettista di nome Tina, che però era già impegnata con un uomo legato ad ambienti criminali. Nonostante le difficoltà evidenti, The Mask farà di tutto non solo per sgominare la banda di malviventi con l’uomo a capo, ma anche per conquistare la bellissima Tina.

