The Misfits/ Su Rai 2 il film con Pierce Brosnan e Tim Roth

The Misfits, film di Rai 2 diretto da Renny Harlin

The Misfits è un film d’azione del 2021 che va in onda oggi, 2 febbraio, a partire dalle 21,20 su Rai 2. La regia della pellicola è di Renny Harlin, mentre gli interpreti principali sono: Pierce Brosnan, Tim Roth, Hermione Corfield, Rami Jaber, Jamie Chung e Pirat Mike Nitipaisalkul. Il regista ha affermato di desiderare da tempo un progetto che coinvolgesse Pierce Brosnan e finalmente è giunta l’occasione.

Le riprese del film The Misfits si sono svolte a Dubai, Abu Dhabi e Los Angeles. La pellicola, tuttavia, non ha ricevuto un grande successo di pubblica e di critica, infatti i giudizi sono per la maggior parte negativi. Pierce Brosnan è un attore irlandese naturalizzato statunitense e ha raggiunto la fama recitando nella serie televisiva Mai dire sì. Dal 1995 al 2002 ha ricoperto il ruolo del famoso agente James Bond in quattro pellicole ed è riuscito a riportare al successo la saga.

The Misfits, la trama del film

La vicenda di The Misfits è incentrata sulla vita di uno scaltro e brillante ladro internazionale, Richard Pace. Quando riesce ad evadere, per l’ennesima volta, da una prigione federale, il ladro viene di nuovo catturato da una banda di sedicenti ladri gentiluomini che si chiama Misfits. La banda è composta da un capo di nome Ringo, il Principe, Violet, Wich e Hope, una ragazza che Richard conosce benissimo, in quanto è proprio sua figlia.

Nonostante, la reticenza iniziale, infatti, il piano della banda è quello di impossessarsi di lingotti d’oro destinati a dei gruppi terroristici, Richard decide di collaborare. Il ladro ha tanti motivi per aiutare la banda, in quanto, a spingerlo non vi sono solo l’amore per il denaro e la voglia di fare qualcosa di buono, ma a motivarlo c’è anche la vendetta. Il proprietario dell’oro è un uomo senza scrupoli responsabile della sua carcerazione, l’uomo d’affari Schultz.

