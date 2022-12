The Net – Gioco di squadra/ Anticipazioni 20 dicembre: scandali e segreti del calcio

The Net – Gioco di squadra, la miniserie internazionale su Rai2 dal 20 dicembre

The Net – Gioco di squadra debutta il 20 dicembre su Rai 2 alle 21.20: si tratta di una miniserie internazionale, frutto di una collaborazione tra Italia, Austria e Germania, che racconta i retroscena dell’industria calcistica. I tre paesi si sono uniti per realizzare una collana di serie televisive, a cominciare dalla nostra penisola con The Net – Gioco di squadra, e a seguire ci sarà: The Net – Prometheus (per l’Austria) e The Net – Promised Land (per la Germania). Ogni capitolo esplora una storia diversa con personaggi diversi, ma tutti hanno in comune la volontà di raccontare il calcio in maniera originale. La particolarità di The Net è che alcuni personaggi chiave compaiono in tutte le serie, permettendo così ai tre racconti di fondersi in un’unica grande storia.

Nel cast di The Net – Gioco di squadra troviamo: Alberto Paradossi, Gaetano Bruno, Maurizio Mattioli, Massimo Ghini, Galatea Ranzi, Orso Maria Guerrini e Massimo Wertmuller.

The Net – Gioco di squadra: anticipazioni prima puntata 20 dicembre

La prima puntata di The Net – Gioco di squadra racconta del Toscana Football Club, seconda squadra di calcio di Firenze. Dopo molti sforzi, il team è riuscito ad arrivare in serie A, e a giorni ci sarà l’ultima partita di un campionato difficile e non bisogna perdere, altrimenti si torna in serie B. I Tessari, proprietari del Toscana FC, sono una ricca famiglia fiorentina che ha deciso di investire nel mondo del calcio, non rendendosi conto della dura gestione finanziaria imposta a quei livelli di gioco. Vista la sua storia, il Toscana Football Club ha attirato l’attenzione di diverse persone. Tra loro c’è un imprenditore cinese che intende acquistare metà della società, specialmente per il ritorno d’immagine che potrebbe dare alla sua multinazionale.

Poi c’è un potente faccendiere italiano, Maurizio Corridoni, che vorrebbe invece acquistarla per sé, mentre il rampollo Vincenzo Tessari, che mira a farsi strada come manager nel mondo del calcio che conta, vorrebbe farsi avanti, ma non sa come muoversi dato che è abbastanza ingenuo e avventato. Inoltre suo padre non si fida di lui. Al centro di tutto, però, c’è la squadra: The Net – Gioco di squadra offre un ritratto accurato e moderno di quel mondo che orbita intorno al calcio di due icone sportive come Messi e Ronaldo, di club importanti come Juve e Milan, e di competizioni internazionali come Champions League e Mondiali. Le vicende finanziare e familiari dei Tessari si incontrano dentro e fuori il campo di calcio, tra scandali, segreti e intrighi.

