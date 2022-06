THE NIGHT/ L’horror di Kourosh Ahari lascia il segno

Midnight Factory è sinonimo di garanzia, The Night ci conferma perché. L’horror psicologico di Kaurosh Ahari è sorprendente, ricco di sfumature, in grado di tracciare un solco nella cinematografia di genere iraniana. L’opera, datata 2020, è distribuita in home video: disponibile sia in Dvd che in Blu-Ray con Koch Media.

SINOSSI THE NIGHT – Mentre stanno tornando a casa da una cena con dei loro amici, la giovane coppia composta da Babak e Neda incappa in una serie di problemi sulla strada a causa della guida in stato di ebbrezza dell’uomo e di un grave malfunzionamento del GPS. Stanchi, frustrati e alla disperata ricerca di calmare la loro figlioletta di pochi mesi, decidono di passare la notte nel primo hotel che riescono a trovare, l’inquietante Normandie…

La tradizione horror iraniana è tutt’altro che corposa, ma Kourosh Ahari potrebbe essere tra i principali esponenti del nuovo corso persiano. Presentato al Sitges, al Grimmfest, al Molns Film Festival e al ReFrame, The Night sorprende e affascina, bilanciando thriller e orrore con atmosfere eccezionali. Il regista restituisce un senso claustrofobico allo spettatore, dosando la tensione come un grande chef con il sale.

Nonostante il budget piuttosto limitato Kourosh Ahari in The Night evidenzia un grande senso dello stile, intrigante, ammaliante. L’ennesima conferma che non hai bisogno di molti soldi per fare un buon film. Un film scuro, dunque, che non si limita al compitino, osa e fa centro. A coronare il tutto, le grandi interpretazioni dei protagonisti. Imperdibile.

Extra e bonus features:

Trailer

Booklet di 12 pagine con approfondimenti sul film

The Night di Kourosh Ahari è finalmente disponibile in DVD e Blu-Ray

