The perfect Weapon/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 14 settembre 2019)

The Perfect Weapon va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, 14 settembre, a partire dalle ore 21.00. Ci troviamo di fronte ad un ottimo action movie del 2016, una produzione completamente statunitense che vede alla regia Titus Paar, il quale si trova a dirigere un cast di attori di primo piano all’interno del quale primeggia il nome di Steven Seagal. Questo attore, molto abile nelle arti marziali che conosce alla perfezione, ha alle spalle una lunga sequenza di film appartenenti a questo genere come Nico, Duro da uccidere, Trappola in alto mare, The Patriot, Infiltrato speciale solo per citarne alcuni. Accanto a lui recitano in modo perfetto Richard Tyson, Johnny Messner, Vernon Wells, Sarah Kate Allsup e Emilian De Falco. Il ritmo sostenuto del film è dovuto alla sceneggiatura curata nei minimi particolari dallo stesso autore e da Ulysses Oliver, Alex Brenner e Jesse Cilio.

The perfect Weapon, la trama del film

La trama di The perfect Weapon si svolge in un’epoca futura rispetto a quella attuale nella quale un’organizzazione governativa totalitaria è guidata da una persona conosciuta con il nome di Direttore, interpretato da Steven Seagal, che controlla in maniera completa la vita dei cittadini, sotto qualsiasi punto di vista. Nello specifico sono presenti diversi agenti speciali che trattano in maniera molto dura tutti coloro che si oppongono a questo regime totalitario e molto spesso arrivano fino ad ucciderli. Condor, interpretato da Johnny Messner, è il migliore di questi agenti speciali ma non riesce a portare a termine la sua ultima missione e ciò comporta che egli stesso diventa un obiettivo dell’organizzazione governativa che gli dà la caccia cercando di ucciderlo. Condor resisterà ai diversi tentativi di farlo fuori mettendo in evidenza tutte le sue abilità nell’uso delle armi e nel combattimento a mani nude, in una sequenza di azioni davvero avvincenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA