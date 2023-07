THE PLANE/ Gerard Butler brilla nell’adrenalinico action movie

Dopo il passaggio in sala con Lucky Red e Universal Pictures International Italy, The Plane è finalmente disponibile in home video. Il thriller d’azione diretto da Jean-François Richet sorprende nonostante una storia tutto sommato semplice, riuscendo a fare egregiamente il lavoro che gli viene chiesto. L’opera è ora disponibile in DVD e Blu-ray con Plaion Pictures e Lucky Red.

Viaggio in paradiso, Rete 4/ Azione e sentimenti con Mel Gibson, in onda oggi, giovedì 13 luglio 2023

SINOSSI – Durante una violenta tempesta, il comandante Brodie Torrance (Gerard Butler) salva i suoi passeggeri con un atterraggio di emergenza. L’aereo plana però su un’isola devastata dalla guerra e per il gruppo, preso in ostaggio da pericolosi ribelli, è l’inizio di un vero e proprio incubo. L’unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare (Mike Colter), un uomo accusato di omicidio che l’FBI stava trasportando sul suo volo. Riuscirà il nostro capitano a portare in salvo i passeggeri e fuggire dall’isola?

Farfallon, Rete 4/ La parodia di Papillon, con Franco e Ciccio, in onda oggi, giovedì 13 luglio 2023

Già Premio César per il dittico con protagonista Vincent Cassel, Nemico pubblico N. 1 – L’istinto di morte e Nemico pubblico N. 1 – L’ora della fuga, Jean-François Richet riesce con The Plane a sfornare un thriller adrenalinico senza troppi arzigogoli: ingredienti semplici ma adoperati molto bene. Spicca l’interpretazione di Gerard Butler, qui nei panni di un comandante di volo pronto a tutto per salvare i suoi passeggeri e tornare da sua figlia. Un personaggio ricco di sfaccettature ma dominato come i grandi del cinema sanno fare.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

Flightplan - Mistero in volo, Rete 4/ Suspence nel thriller con Jodie Foster, oggi, giovedì 13 luglio 2023

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA