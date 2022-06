The Platinum Jubilee Pageant per la Regina Elisabetta/ Parata a Londra e pranzo…

The Platinum Jubilee Pageant, 70 anni di regno della Regina Elisabetta

Oggi, domenica 5 giugno, si concludono i festeggiamenti del The Platinum Jubilee Pageant ovvero il Giubileo di Platino con cui si festeggiano i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. I festeggiamenti sono cominciati lo scorso 2 giugno e hanno portato nuovamente in Inghilterra anche Meghan Markle e il Principe Harry. Eventi e grandi festeggiamenti che ieri hanno portato tantissimi artisti ad esibirsi da Buckingham Palace come Alicia Keys, Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow, George Ezra, Duran Duran, Andrea Bocelli, Mimi Webb, Sam Ryder, Jax Jones, Celeste, Nile Rodgers, Sigala, Diversity, Jason Donovan, Mica Paris.

I festeggiamenti per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta non sono, tuttavia, ancora finiti e continueranno oggi con una grande parato e un pranzo che porterà gli inglesi in strada, pronti per godersi l’ultimo giorno di celebrazioni.

The Platinum Jubilee Pageant: la parata a Londra

Domenica 5 giugno, a Londra, con le strade chiuse nel centro della capitale inglese, si svolgerà la Parata del Platinum Jubilee Pageant, con la possibilità di guardare la leggendaria carrozza dorata Gold State Coach che viene usata per ogni cerimonia di incoronazione dal 1762. La parata permetterà agli inglesi, ma anche ai tantissimi turisti presenti a Londra, di rivivere la storia del Regno Inglese.

Alla parata, infatti, parteciperanno artisti di strada, performer, sbandieratori, circensi, musicisti, teatranti che racconteranno tutta la storia del regno della regina Elisabetta II. La parata si concluderà con l’arrivo a Buckingham Palace, il Giubileo di Platino si concluderà suonando e intonando l’inno nazionale God Save the Queen.

Il Big Jubilee Lunch

L’ultimo giorno di festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta prevedono non solo la Grande Parata, ma anche il Big Jubilee Lunch ovvero il Grande pranzo del Giubileo che porterà i sudditi inglesi per le strade del Paese per poter pranzare tutti insieme e celebrare la Regina Elisabetta, amatissima da tutti gli inglesi.

Per le strade del Regno Unito, dunque, saranno organizzate delle grandi e numerose tavolate che permetteranno a tutti i sudditi inglesi di divertirsi, riflettere e festeggiare la Regina in un momento così importante del suo lungo e glorioso regno.











