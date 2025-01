The Primitives, chi è e storia della band capitanata da Mal

Formazione musicale attiva soprattutto negli anni ’60, The Primitives hanno ottenuto un discreto successo attraverso le loro canzoni e con Mal come leader per diversi anni. Il gruppo di origini britanniche è stato fondato nel 1965 dal bassista Geoffrey Robert Farthing e dal chitarrista Geoff Eaton; l’ingresso di Mal come cantante e leader è arrivato in un momento successivo e, con lui, firmarono il primo contratto discografico e incisero il 45 giri Every minute of every day.

In seguito la band va incontro ad una rivoluzione: Eaton viene sostituito dal chitarrista Dave Sumner, chiamato da Mal, il quale porta anche il batterista Mick Charleton creando così una nuova formazione. In quegli anni la band suona principalmente in terra britannica ma, durante un’esibizione, viene notata da Gianni Boncompagni ed Alberigo Crocetta che propongono loro alcuni spettacoli in Italia, al celebre Piper di Roma. La band, con Pick Withers in sostituzione di Mick Charleton, comincia così la sua avventura in Italia.

The Primitives, la formazione attuale e la reunion voluta da Mal

Mal e i the Primitives pubblicano un album per l’etichetta Piper Club, il celebre Blow Up; fu soprattutto il cantante a ottenere successo e, in seguito, la casa discografica puntò soprattutto su di lui e la band diventò il principale supporto per la carriera da solista di Mal, il quale abbandona nel 1969. Nello stesso anno fa il suo ingresso nella formazione la nuova voce Roger Peacock, tuttavia il gruppo si scioglie nel 1970; nel 2010 viene poi riformato da Dave Sumner e pubblicano il nuovo album Primitive Instinct.

Dopo un periodo di inattività, The Primitives sono recentemente tornati in auge attraverso una reunion fortemente voluta da Mal. Il cantante, in un’intervista a La Verità nel maggio 2023, ha anche specificato qual è la formazione attuale: “Ho riformato i Primitives, con Pick Withers e Dave Sumner; abbiamo registrato una serie di canzoni, alcune sono del vecchio repertorio, altre inedite. Stiamo per lanciare questa riunione; il disco è finito, stiamo registrando un video, fra poco uscirà“. Il ritorno in scena del gruppo è avvenuto con il singolo Go Slow, che ha anticipato l’uscita del loro nuovo album Reunion pubblicato lo scorso novembre.