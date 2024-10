Alcuni le considerano a tutti gli effetti le eredi del Trio Lescano, per altri sono un trio vocale molto particolare e che merita grande attenzione. Di certo Marcella Puppini, Kate Mullins ed Emma Smith sono riuscite ad attirare l’attenzione nel corso degli anni, grazie al loro stile che richiama la musica e il canto a cappella degli anni quaranta. Swing e jazz sono all’ordine del giorno per The Puppini Sisters, che ormai sono diventate famose in tutta Europa. Affiatate, compatte e, soprattutto, molto brave.

Sinner, caso doping: cos'è successo e che cosa è il clostebol/ La contaminazione involontaria via massaggio

La musica le muove da sempre e loro hanno mosso mari e monti per realizzare il loro sogno, che ha sfornato la bellezza di tre album molto amati e diventati iconici. In una intervista rilasciata diversi anni fa al sito lifestyleblog.it da Marcella Puppini, emerge tutta l’unicità del trio e la voglia di crearsi un proprio spazio, tra sound vintage e pop moderno.

Diego Abatantuono, chi è: carriera, vita privata/ Dagli esordi al Derby Club al successo tra cinema e tv

The Puppini Sisters, chi sono e come nascono: le parole di Marcella Puppini

“Personalmente ho sempre avuto una grande passione per il canto a più voci”, ha raccontato la Puppini, che da bambina pare “costringesse” fratellini e amici a cantare in coro con lei. Insomma, la passione c’era fin dal principio e Marcella non ha fatto altro che coltivarla e alimentarla con il talento. La Puppini si divertiva ad emulare grandi artisti, cantare Simon and Garfunkel o qualsiasi cosa le venisse in mente. “Ho diretto alcuni cori e ho sempre cercato opportunità di cantare armonie, finché un giorno non ho deciso di farlo più seriamente”, ha spiegato.

Jacopo Neri, chi è il fidanzato di Clara Soccini/ Lei: "Da quando l'ho conosciuto sono felice e poi..."

“Un giorno vidi un lungometraggio di animation chiamato Belleville Rendez-Vous, e mi sono innamorata delle tre gemelle vaudevilliane che fanno da colonna sonora al film”. Il resto è storia, con Marcella Puppini, Kate Mullins ed Emma Smith che hanno dato vita ad un trio iconico.